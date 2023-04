“Hai una siga?” e gli rubano il cellulare, giovane rapinato nel cuore della notte

Genova. Ieri notte quattro ragazzi hanno avvicinato due coetanei con la scusa di una sigaretta. Alla risposta negativa hanno tentato di derubare uno dei ragazzi, mettendogli la mano nelle tasche. Il giovane inizialmente ha tentato reagire ma il malfattore lo ha strattonato impossessandosi poi del suo cellulare.

Le vittime hanno immediatamente allertato il 112, facendo scattare le ricerche. Alle 3:30 una volante ha notato un gruppo di ragazzi presso la fermata dell’autobus di via Alpini d’Italia, a Princie, che corrispondevano alla descrizione fornita da personale della Sala Operativa dopo aver visionato le telecamere presenti nel luogo dell’aggressione.

Gli agenti hanno quindi perquisito i giovani individuati, rinvenendo nella tasca di uno un cellulare corrispondente al modello descritto dalla vittima. I 4 ragazzi sono stati accompagnati in Questura, dove lo smartphone è stato riconsegnato al proprietario che lo ha immediatamente sbloccato per confermare che fosse il suo. Per due giovani è stato disposto il fermo di indiziato di delitto, denunciati gli altri due.