Genova. “Altre proteste? Speriamo di no, ma siamo pronti a farne altre“. Con queste parole Carlo De Romedis, uno degli organizzatori del gruppo Basta crediti incagliati, chiude la seconda giornata di protesta degli edili a Genova, quella più impattante dal punto di vista dei numeri e dei disagi arrecati alla cittadinanza. Circa 700 i mezzi scesi in strada, secondo le stime del direttivo, e complessivamente 2mila persone in piazza per ribadire il concetto: “Non vogliamo fallire”.

La protesta è iniziata all’alba con un triplice corteo che si è snodato da tre punti diversi della città: uno da Sestri Ponente, un altro da lungomare Canepa con passaggio sulla Sopraelevata e un altro ancora da corso Europa. Tutti confluiti alla rotatoria della Foce per poi salire in piazza Corvetto e mantenere un presidio fino al primo pomeriggio. Il blocco era stato sciolto, ma poi un nuovo corteo ha preso vita per le strade del centro alla notizia che il presidente ligure Giovanni Toti avrebbe incontrato una delegazione delle imprese. Conseguenze pesanti per la viabilità, complice l’esplosione di un tubo del teleriscaldamento che ha costretto a chiudere lungomare Canepa in direzione Ponente.

E proprio col presidente Toti si è vissuto oggi qualche attrito a distanza. “Sulla necessità di intervenire sui crediti incagliati aiutando le imprese ho già espresso il mio pensiero con grande chiarezza. Bloccare una città, con gravi disagi per lavoratori, imprese e famiglie non è una soluzione e, anzi, trasforma una ragione in un torto – ha scritto il governatore su Facebook -. Chi vuole solidarietà deve avere la stessa solidarietà per le vite altrui: ogni dialogo sarà possibile solo quando cesseranno i disagi per i cittadini genovesi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Genova Marco Bucci, intervenuto a margine dell’inaugurazione della nuova sopraelevata portuale: “Le proteste è giusto che ci siano ma non devono danneggiare tutti i cittadini, hanno senso se sono rivolte a qualcuno in particolare non a tutti i cittadini, poi capisco le motivazioni, i lavoratori, così come le associazioni di categoria sono venuti più volti a parlare con me, è un problema che ovviamente qualcuno dovrà risolvere ma bisogna fare il modo di organizzare manifestazioni efficienti senza però pesare su tutta la città”.

Edili di nuovo in piazza contro i crediti incagliati del superbonus

Nel pomeriggio l’incontro chiarificatore in Regione. “Siamo pronti ad aprire un tavolo di lavoro con le categorie degli edili per valutare le eventuali misure di carattere regionale per venire incontro alle esigenze delle imprese – si legge in una nota diffusa alla fine del vertice -. Condividerò le proposte che ci verranno consegnate nelle prossime ore anche con i governatori delle altre Regioni e con il Governo stesso ben comprendendo il momento difficile che vivono le aziende e allo stesso tempo la difficoltà dell’esecutivo di mantenere un equilibrio nei conti dello Stato”.

Ma poi continua: “Pur comprendendo anche l’esasperazione di chi vede a rischio la propria attività o il proprio posto di lavoro, ho ribadito inaccettabili forme di protesta che penalizzano cittadini, famiglie e imprese genovesi, invitando i manifestanti di oggi a scegliere forme di protesta maggiormente rispettose della vita altrui e ribadendo loro che le porte della Regione e delle istituzioni cittadine più in generale saranno sempre aperte per un confronto costruttivo se non si ripeteranno nuove proteste come quella di oggi”.

“Toti è sempre stato vicino alle nostre imprese. Ha ribadito che il nostro interlocutore non è la Regione, non è il Comune, ma il Governo. Gli abbiamo chiesto di aiutarci a trasmettere un messaggio di verità – – replica De Romedis -. La nostra convinzione è che il Governo non possieda la reale percezione del problema, sono lontani anni luce. Come lontani anni luce sono le associazioni di categoria che stanno facendo un eccezionale lavoro sui tavoli tecnici, mentre noi non abbiamo più tempo per i rinvii burocratici: le imprese stanno fallendo. Nel giro di un paio di mesi a Genova creeremo un numero impressionante di disoccupati se non troveremo una soluzione rapida, anche provvisoria ma rapida.”.

“Le imprese stanno fallendo – ha ribadito De Romedis -. Non stanno manifestando perché hanno qualche diritto da mantenere, stanno manifestando per non fallire. Non mi sembra che questo messaggio sia chiaro al nostro governo, un governo che rispetto altamente, ma non possiamo abbandonare le imprese che sono state parte del rilancio post Covid”.