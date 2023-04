Gite e visite guidate chiudono con successo il progetto over 70 “Ri-usciamo”

Genova. Per il progetto “Ri-Usciamo”, riservato a persone Over 70, promosso dal Circolo ARCI Pianacci e sostenuto da Fondazione Carige, conclusi laboratori e corsi, sono in arrivo gli eventi primaverili, sempre totalmente gratuiti: gita in pullman (pranzo gratuito compreso) con visita guidata nel centro storico di Sarzana e le visite guidate nel Centro Storico di Genova, a Villa Duchessa di Galliera ed all’Acquario.

Il progetto è stato ideato e promosso dal Circolo ARCI Pianacci, capofila di una rete composta da altri 12 enti territoriali.

Il progetto si sviluppava nell’ambito dei bandi pensati per una piena ripresa dele attività dopo gli anni difficili della pandemia.

Il laboratorio smartphone, il corso di balli di gruppo e l’ingresso gratuito a spettacoli teatrali al Teatro del Ponente si sono conclusi la scorsa settimana, il corso di attività motoria si concluderà fra poche settimane, così come la possibilità di un ingresso gratuito al Nuovo Cinema di Palmaro.

“Tra gli oltre 160 aderenti al progetto (tra i quali una ventina residenti ad Arenzano) molti avevano espresso la loro preferenza per queste attività primaverili” dice Carlo Besana anima dell’associazione e che ha coordinato il progetto “ed i posti disponibili sono stati comprensibilmente coperti in pochissimo tempo”.

La gita a Sarzana è in programma sabato 29 aprile, mentre le visite guidate sono in programma lunedì 15 maggio (Centro Storico di Genova), venerdì 26 maggio (Villa Duchessa di Galliera) e martedì 6 giugno (Acquario).

Una curiosità: alla gita in pullman del 29 aprile (con 60 partecipanti) saranno presenti ben 15 Over 80, con una “punta” rappresentata da due arzilli 88enni!!!

Il progetto, avviato circa un anno fa con una capillare attività di informazione presso la popolazione Over 70 del ponente cittadino, ha visto il successo delle iniziative gratuite proposte: due corsi collettivi di ballo di gruppo, due corsi di attività motoria, due laboratori smartphone, ed alcune decine di ingressi gratuiti al Nuovo Cinema di Palmaro ed al Teatro del Ponente, oltre agli appuntamenti sopra descritti.