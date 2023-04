Giovane investito da un’auto in corso Europa all’altezza del pronto soccorso

Genova. Un ragazzo di 33 anni è stato investito da un’auto in Corso Europa, all’altezza del pronto soccorso dell’ospedale San Martino, intorno alle 15 di oggi pomeriggio.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 in codice rosso, ma fortunatamente il giovane non ha riportato ferite gravi.

È stato quindi trasportato in codice giallo, per precauzione e le cure del caso, al San Martino.

Si tratta dell’ennesimo pedone investito a in città. Solo ieri si è registrato un incidente a in piazza Nicolò Montano, a Sampierdarena. In questo caso il pedone è stato portato in codice rosso al San Martino.