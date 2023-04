Ginnastica artistica, l’Andrea Doria sfiora il podio a Civitavecchia: quarta per meno di un punto

Genova. Ieri (16 aprile) a Civitavecchia si è svolta la terza e conclusiva prova del Campionato di Serie C Zona Tecnica 2. La squadra Andrea Doria sfiora ancora una volta il podio e termina la gara al 4° posto con punti 133,40 a meno di un punto dalla terza posizione della Juvenia (134,20).

Terza vittoria per la Adesso Sport di Roma che vince il Campionato e meritatamente conquista la promozione in Serie B. Seconda piazza di giornata e in Campionato per l’Eur Roma.

La compagine Doriana ha iniziato la gara al corpo libero con splendidi esercizi di Letizia Patrone, Giorgia Fazzari e Maddalena Rodolfo Metalpa che le hanno valso il miglior parziale di giornata. Buoni anche i salti al volteggio con punteggi tutti sopra il 12,00 di Alice Lanero, Giorgia Fazzari (12,20) e di Letizia Patrone (12,50). La squadra ha tenuto anche al terzo attrezzo, ovvero le parallele, per poi buttare via le chance di podio alla trave: solo la giovanissima Giulia Valenza, infatti, è riuscita a non incappare in cadute e a conquistare un buon 11,25. Componenti della squadra anche Caterina Calanni Fraccono, Sofia Pedevilla e Giulia Ventura.

Da considerarsi buono comunque il Campionato dell’Andrea Doria che termina quinta su 20 squadre. Ieri 15° posto per la squadra del Canaletto con le ginnaste (Emma Corradini, Elisa De Cesare, Giulia Mancuso, Sofia Vigiani, Emma Bologna ed Elena Meca).