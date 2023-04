Gente di domenica: alla Stanza del Cinema Marco Salotti presenta un film-documentario dimenticato

Genova. Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (Sncci) in accordo con la direzione del Ducale.

Lunedì 17 aprile, alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Marco Salotti presenterà al pubblico della Stanza del Cinema uno dei titoli più emblematici e colpevolmente meno ricordati della produzione europea d’anteguerra: realizzato a cavallo tra il 1929 e il 1930, Gente di domenica si impose, pur nei suoi limiti di iniziativa indipendente a budget ridotto, come un singolare esperimento a metà tra il documentario e la fiction, pienamente calato nella coeva Nuova Oggettività ma anche in anticipo sull’imminente realismo poetico.

A gestire l’operazione fu una squadra di giovani cineasti di area germanica che, di lì a poco, avrebbe trovato riparo oltreoceano e fornito un fondamentale apporto alla Golden Age del cinema statunitense, ossia i fratelli Curt e Robert Siodmak – in seguito pilastri dell’horror e del noir -, rispettivamente ideatore e co-regista del progetto insieme al futuro re della serie B Edgar G. Ulmer, il Fred Zinnemann di Mezzogiorno di fuoco e di Da qui all’eternità, qui nelle semplici vesti di aiuto operatore e, in fase di sceneggiatura, nientemeno che Billy Wilder.

Oggi, complici le riprese effettuate in gran parte en plein air, il film costituisce non solo una rara testimonianza della vita quotidiana del popolo tedesco subito prima dell’avvento del Nazismo, ma anche l’ideale prefigurazione di quelli che, quasi tre decenni più tardi, sarebbero stati i canoni espressivi, stilistici e concettuali alla base della Nouvelle Vague: un’opera tanto piccola quanto preziosa, dal tocco leggero e dall’atmosfera serafica, in cui si intravedono in nuce le caratteristiche di un’intera generazione di autori che avrebbe lasciato un’impronta indelebile nella storia di Hollywood.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono, festività permettendo, il primo e il secondo lunedì del mese, per parlare delle uscite in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte. Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail al nostro indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici Sncci. La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico. L’ingresso è libero.