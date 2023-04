Genova Jeans, i conti 2021 svelati da un “doc” sul sito della manifestazione non spengono le polemiche

Genova. E’ arrivato, un po’ a sorpresa, proprio alla fine della commissione consiliare di questa mattina il documento relativo ai costi e ricavi di Genova Jeans 2021. Il “file doc” con il rendiconto è stato pubblicato (già nell’ottobre 2022, a quanto risulta dallo storico html del sito, ma nascosto sotto la voce “About”) sul sito web della manifestazione, come indicato dalla presidente del comitato promotore, Manuela Arata.

La commissione di stamani, durante la quale è stata presentata a grandi linee la prossima edizione della kermesse – in programma dal 5 al 8 ottobre – era stata chiesta dal Pd sei mesi fa proprio per avere le informazioni mai ottenute altrimenti sui numeri dell’evento. “Invece oggi ci troviamo di fronte a una conferenza stampa mascherata, l’oggetto della commissione è stato epurato dei temi che l’amministrazione non ha piacere di affrontare”, l’accusa di Simone D’Angelo, capogruppo del Partito Democratico.

Altri esponenti dell’opposizione hanno chiesto chiarimenti su budget, costi e ricadute in termini occupazionali. Risposte che sono arrivate solo dopo oltre due ore di discussione. “Nel 2021 – ha riassunto il vicesindaco Pietro Piciocchi – abbiamo speso circa 860mila euro iva inclusa, di cui non più di 400mila a carico del Comune, per il 2023 ci attestiamo su una cifra simile”.

Nel rendiconto, nel quale si cita l’edizione 2022 (annullata), si parla sia della lievitazione dei costi previsti (da 600mila euro a 1,2 milioni) e al successivo ridimensionamento a 630mila euro di cui 470mila a carico di Liguria International quantificati nella richiesta di finanziamento ad Ice, l’agenzia governativa per la promozione del commercio estero.

“E’ di grande incoraggiamento il fatto che Ice abbia confermato il suo supporto anche per la prossima edizione” ha detto Piciocchi. “Sulle ricadute occupazionali – ha aggiunto – credo non sia rispondente alla natura dell’operazione porre questa domanda, il progetto Genova Jeans è sul lungo periodo non legato alle singole manifestazioni”. Piciocchi ha liquidato con un “non c’è niente di niente” le domande dell’opposizione in merito alle inchieste sulla passata edizione, e poi ha chiarito ulteriormente: “Ammesso che l’indagine della Corte dei conti sia un’indagine è parte di un’azione della procura penale, l’unico dato di cui abbiamo contezza è una richiesta di accesso a seguito del clamore che si era creato sull’evento, ma non è stata una perquisizione, dopo quell’episodio non abbiamo saputo più niente, nessuno degli uffici e nessuno degli amministratori è mai stato convocato”.

Per quanto riguarda il programma di Genova Jeans 2023, il programma sarà maggiormente incentrato sugli incontri con i produttori e tra i produttori, ma ci saranno anche esposizioni di collettivi di artisti, laboratori specialistici per studenti e una geografia di location che in gran parte ricalca quella dell’edizione 2021.

La commissione è stata introdotta anche dall’assessore al Commercio Paola Bordilli che ha ricordato “la collaborazione con le associazioni di categoria e la Camera di Commercio”. Manuela Arata, presidente del comitato promotore di Genova Jeans di cui fanno parte anche Maria Montolivo, Cristiano Palozzi, Enrico Testino, con il Comune di Genova, Ett, le aziende del settore Candiani e Diesel e, appunto, la Camera di Commercio, ha anticipato come in programma ci saranno talk sulla storia e il futuro della produzione di jeans, che si terranno nel palazzo della biblioteca Universitaria a Principe, hub della manifestazione.

Ma anche mostre di artisti e stilisti tra il Galata, il Metellino e il museo dell’Emigrazione, mentre in via Pré, ai civici 119 e 121 rosso, si terranno i laboratori del nuovo Jeans Lab: “Una facility dove tenere corsi di formazione e specializzazione per occupati e non – ha spiegato Arata – per esempio per fare in modo che i ragazzi che escono dall’istituto professionale Duchessa di Galliera restino sul territorio e non debbano fuggire a Milano”.