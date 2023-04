Genova ‘esporta’ vigili: 250 ore di servizio in trasferta a Varazze per la polizia locale

Genova. Genova esporta vigili. Dopo anni di incremento del personale per quanto riguarda la polizia locale del capoluogo di provincia, adesso sono i comuni limitrofi a chiedere alla ‘Dominante’ di prestare agenti per tamponare situazioni che richiedono un maggiore sforzo del personale.

Parliamo del Comune di Varazze che ha chiesto al Comune di Genova la disponibilità di alcuni suoi ‘cantunè’ per coprire circa 250 ore di servizio in tutti i fine settimana di aprile e maggio e garantire il ‘contrasto e prevenzione di furti in zona centrale’, oltre che supporto viabilità per alcuni eventi.

E sarà proprio in occasione della processione di Santa Caterina prevista per domenica 30 aprile che il Comune di Varazze si pregerà di sfoggiare ben 10 agenti della polizia locale di Genova, in supporto ai suoi uomini. Ovviamente tutte le spese sono a carico del comune richiedente, così come il costo della prestazione.