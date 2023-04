“Genova e il suo porto: quale futuro per la città”, a Palazzo Tursi il convegno dei Lions

Genova. Si è tenuto questo pomeriggio, presso il salone di rappresentanza di palazzo Tursi, il convegno organizzato dai Lions Porto Antico intitolato “Genova e il suo porto: quale futuro per la città”.

“Il nostro porto – dice l’assessore al Porto, al mare e alla pesca Francesco Maresca – è una delle parti storiche della città. C’è poi il porto turistico e anche quello commerciale. Vogliamo avvicinare i genovesi al mare e lo stiamo facendo anche grazie alle grandi opere che le istituzioni stanno facendo, dal Waterfront di levante al parco delle dune di Pra’ passando dalla Lanterna. Genova è una città che è nata intorno al suo porto e al mare e questi sono la nostra risorsa principale. Oggi è la giornata del mare e insieme ai Lions siamo qui a ricordarlo”.

“Puntiamo tanto su Ocean Race – prosegue l’assessore – perché è una delle manifestazioni veliche più importanti del mondo e proprio qui avremo la tappa finale a giugno. Questo evento porterà indotto avvicinando turisti e genovesi al mondo della vela, ma anche alla città stessa perché socialità e sport significano anche lavoro e quindi indotto. Il futuro del porto è luminoso, e lo sarà soprattutto se sapremo fare comunità”.

“Questo convegno – dice Lino Lucchini, presidente del Lions Club Porto Antico – è stato ideato come service, perché noi Lions siamo al servizio della cittadinanza e ci sembrava giusto far conoscere il porto di Genova e portare alla cittadinanza, anche grazie all’assessore Maresca e al Comune che ci hanno aiutato, per far conoscere le nuove iniziative che saranno messe in campo a livello turistico e commerciale. Vogliamo portare il porto non sulla ribalta italiana, ma anche su quella europea. Purtroppo, ci siamo accorti che molte persone non sanno cosa fanno le amministrazioni locali e questa è un’occasione per conoscerle”.

Presente al convegno anche la consigliera regionale e presidente della prima commissione Lilli Lauro che ha definito il rapporto tra la città e il porto “un rapporto di grande rispetto”, proseguendo dicendo che “la città onora il porto perché il porto porta lavoro e questa è la cosa più importante al momento”.

L’ammiraglio Sergio Liardo, comandante del Porto di Genova, ha definito il rapporto tra la città e il porto indissolubile: “Genova è il porto e il porto è la città. Stiamo lavorando tantissimo per dare uno sviluppo ulteriore alle attività portuali e per aumentare i traffici. Vogliamo rendere porto e città sempre più appetibili”.

Relatori del convegno sono stati, oltre all’assessore Maresca: Giampaolo Botta (direttore di Spediporto); Marco Novella (presidente della società Ottavio Novella) ed Eugenio Massolo (presidente Accademia della Marina Mercantile).