Genova che Osa scrive ad Attanasio: “Sostenete il diritto allo studio, non lo sfruttamento”

Genova. “Siamo giovani genovesi e aderiamo alla campagna contro i cattivi lavori portata avanti da Genova che Osa. Scriviamo questa lettera per chiedere di non usare chi studia come comoda soluzione temporanea per lavori improvvisati di cui nessuno sembra volersi assumere la responsabilità”.

Inizia così la lettera che dodici studenti genovesi hanno scritto a Luigi Attanasio, presidente della Camera di commercio, per chiedergli di dimostrare la buona volontà con un gesto tangibile: facendo una donazione al Bergese e al Marco Polo. “Dall’acquisto di libri scolastici al partecipare alle gite o ad attività formative, sostenete il diritto allo studio, non lo sfruttamento“, suggeriscono.

La lettera fa parte di una serie di iniziative legate alla campagna contro i cattivi lavori che vede gli attivisti di Genova che osa impegnati da tempo per sensibilizzare amministrazione pubblica, istituzioni e oggi il Presidente della Camera di Commercio per favorire politiche rivolte alle giovani generazioni, “invece che sfruttarle con la scusa dell’alternanza scuola lavoro come avvenuto agli studenti degli istituti alberghieri in occasione della festa della focaccia dei record“, accusa Genova che Osa.

“Coinvolgeteci, vogliamo che sia così, ma insegnateci. Dateci i mezzi per permetterci di sperimentare cosa voglia dire lavorare, ma non sfruttateci. Educateci al lavoro inteso come qualcosa che non esiste solo per tirare avanti, ma che gratifica la persona”, scrivono Alessandro, Miriam, Emma, Maia, Marco, Silvia, Francesco, Iolanda, Lucia, Teresa, Nina, Lisanna a Luigi Attanasio.

Di seguito la lettera indirizzata a Luigi Attanasio

Donate agli istituti alberghieri: un gesto di risarcimento per il lavoro non pagato

Siamo giovani genovesi e aderiamo alla campagna contro i cattivi lavori portata avanti da Genova che Osa. Scriviamo questa lettera per chiedere di non usare chi studia come comoda soluzione temporanea per lavori improvvisati di cui nessuno sembra volersi assumere la responsabilità. Ci rivolgiamo a Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio, che ha avuto l’idea di impiegare studentesse e studenti degli alberghieri Marco Polo e Bergese per servire la focaccia all’evento di MSC: fate una donazione alle scuole come gesto di risarcimento nei confronti di quelle ore di cattivo lavoro non pagato.

Genova non solo offre cattivi lavori alle persone giovani, ma sfrutta lavoro volontario, tirocini e PCTO come occasioni per ottenere lavoro non pagato nei grandi eventi, per i quali sono stanziati fondi enormi.

Nonostante MSC fatturi 2,5 miliardi all’anno, ha sfruttato il meccanismo dei PCTO per ottenere lavoro non retribuito e servire una focaccia che “era già tagliata, solo da servire in dei piattini”. Si è seguita la filosofia degli “studenti-tappabuchi” quando, in realtà, ci si sarebbe potuti servire dell’evento per offrire vere possibilità lavorative.

Nella nostra esperienza, spesso e volentieri i PCTO proposti, che dovrebbero dare un assaggio del mondo del lavoro a chi frequenta le scuole superiori, si riducono a questi “compiti tappabuchi” in cui ci si interfaccia sì con la realtà lavorativa, ma quella peggiore: quella dello sfruttamento, di mansioni alienanti, per nulla formative né gratificanti, attività svolte senza sicurezza né supporto, che hanno portato anche a terribili incidenti.

Perciò viene spontaneo domandarsi: com’è possibile per noi studenti trarre un vantaggio o un qualche arricchimento personale da percorsi strutturati in questo modo? È veramente la strada giusta per formarci? La scusa è “fare esperienza”, ma che esperienze ci sono proposte davvero?

Non esiste uno strumento per valutare i PCTO; per questo abbiamo deciso di raccogliere dati e svolgere una ricerca sulla qualità dei PCTO a Genova, ascoltando direttamente l’opinione e le esperienze di chi li svolge. Ci è sembrato importante perché, confrontandoci tra noi, abbiamo avuto modo di constatare come sempre più spesso si perda di vista il vero significato di questo tipo di esperienza, riducendola all’accumulo del monte ore previsto per accedere all’esame di maturità.

Coinvolgeteci, vogliamo che sia così, ma insegnateci.

Dateci i mezzi per permetterci di sperimentare cosa voglia dire “lavorare”, ma non sfruttateci.

Educateci al lavoro inteso come qualcosa che non esiste solo per tirare avanti, ma che gratifica la persona.

La nostra realtà cittadina è già di per sé ostile ai giovani, che faticano a trovare in essa lo spazio per esprimersi, realizzarsi. Almeno nelle scuole, valorizzateci! È l’entusiasmo che sveglia, spinge a fare di più e attenua la paura di crescere.

Caro Luigi Attanasio, è chiaro che non hai pensato a tutto questo; o forse, hai deliberatamente deciso di ignorarlo. In ogni caso, è il momento di dimostrare la buona volontà con un gesto tangibile: fate una donazione al Bergese e al Marco Polo. Dall’acquisto di libri scolastici al partecipare alle gite o ad attività formative, sostenete il diritto allo studio, non lo sfruttamento.

Miriam Bellebuono, 20, studentessa universitaria

Emma Berselli, 20, studentessa universitaria

Alessandro Actis Grosso, 20, studente universitario

Maia Burdese, 22, studentessa universitaria

Marco Bussolino, 20, studente universitario

Silvia Filza, 20, studentessa universitaria

Francesco Gelsomino, 19, studente scuole superiori

Iolanda Imbimbo, 19, studentessa scuole superiori

Lucia Mazzoni, 20, studentessa universitaria

Teresa McCourt, 19, studentessa scuole superiori

Nina Raggi, 20, studentessa universitaria

Lisanna Silingardi, 21, studentessa universitaria