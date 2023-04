Genova capitale del libro, a Villa Croce presentazione del libro Eredi Boggiano di Cristiano Berti

Genova. Giovedì 6 aprile alle 18, al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, presentazione del libro Eredi Boggiano di Cristiano Berti.

Il progetto, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council, programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura, è stato pubblicato anche in lingua spagnola e inglese. A dialogare con l’autore sarà Amina Gaia Abdelouahab, storica dell’arte, critica e curatrice indipendente.

Frutto di cinque anni di ricerche, Eredi Boggiano fa parte del secondo dei “Cicli Futili” una serie di opere ibride nella quale Berti coniuga ricerca archivistica e artistica, per interrogarsi sulla capacità della storia di contribuire all’interpretazione della realtà in un mondo che mescola rapidamente culture e genti.

“Cicli futili Boggiano” comprende altre due altre opere sviluppate dall’artista: un’installazione parietale formata da due grandi alberi genealogici al cui apice stanno persone nate in Africa diramandosi poi attraverso matrimoni avvenuti nella prima metà dell’Ottocento e un video in cui alcune storie raccolte dall’autore nella zona in cui si trovava un tempo la piantagione di caffè di Antonio Boggiano intersecano la conversazione una famiglia di Boggiano afrocubani.

Cristiano Berti (Torino, 1967) è un artista visivo che vive e lavora a Jesi. Adopera principalmente i medium della fotografia, del video e dell’installazione. Tra le numerose personali, si ricorda la mostra a Villa Croce nel 2015.