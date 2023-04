Genoa, verso il Perugia i rossoblù puntano sul recupero di Bani. Nel frattempo la battuta sui social: “Oggi sul Signorini la Grandinata Nord”

Genova. Ad un mese dal termine del campionato, la voglia di Genoa sta continuando a crescere a dismisura. Dopo il mezzo passo falso di Como, in casa Grifone c’è grande voglia di riscatto, un sentimento che Badelj e compagni dovranno cercare di convertire positivamente sabato alle 14.00 nella gara del “Ferraris” contro il Perugia.

All’andata finì 1-0 in favore degli umbri con gol di Olivieri, ma i rossoblù erano decisamente un’altra squadra. L’arrivo di Gilardino ha infatti portato ordine, geometrie ed entusiasmo, ma soprattutto l’impressionante ruolino di marcia di undici vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta.

L’emergenza in difesa sabato metterà tuttavia a dura prova il tecnico del Genoa. La squalifica di Vogliacco, unita alla prestazione non perfetta di Ilsanker (schierato in un ruolo non suo) contro il Como e alle poche garanzie fornite da Matturro, potrebbe aver gettato più di qualche punto interrogativo nella testa dell’allenatore, speranzoso di recuperare Bani per non dover ridisegnare completamente i suoi contro il Perugia.

Dal canto suo, il difensore ex Bologna e Parma quest’oggi si è allenato con una maschera protettiva al volto dando un segnale chiaro: il centrale classe 1993 sabato vuole esserci. A proposito di infermeria, anche Criscito sembrerebbe arruolabile dopo aver smaltito la botta subita a Como. La squadra oggi, nonostante la grandinata (simpaticamente apostrofata sui profili social del Genoa come “Grandinata Nord”), si è allenata terminando la seduta in anticipo come da programma.

Domani alle 17.45 sarà invece il momento della conferenza stampa di Gilardino: continua l’avvicinamento a Genoa-Perugia, cresce l’attesa in casa rossoblù.