Il Genoa torna alla vittoria e guadagna terreno sul Bari: 2-0 al Perugia

Genova. Il Genoa torna alla vittoria con un convincente 2-0 sul Perugia, mai veramente pericoloso. Di Frendrup al 41′ di testa su cross di Sabelli e di Dragusin al 69′, sempre di testa, su corner di Jagiello, le reti. Partita dominata senza troppi sforzi dai rossoblù, con il Perugia che ha battuto diversi corner ma non ha mai tirato in porta. Diciassette invece i tiri del Genoa, di cui otto in porta, con Furlan, portiere avversario, migliore dei suoi e autore di almeno quattro parate importanti. La risposta che chiedevano Gilardino e i tifosi c’è stata eccome e, a giudicare dagli altri risultati, è andata più che bene per il Grifone: il Bari ha pareggiato all’ultimo secondo in casa con il Como, che era andato in vantaggio 0-2, dimostrando che la prestazione di lunedì scorso non è stata estemporanea. Il Sud Tirol ha perso con l’Ascoli. La classifica quindi, con il Frosinone atteso tra poco a Cagliari, vede il Genoa a 63 punti dietro al Frosinone ancora a 66, Bari a 57 e il Sud Tirol inchiodato a 52.

Inoltre, dopo oggi, arriva la sesta vittoria consecutiva in casa e la decima partita casalinga senza subire reti eguagliando il record del 1952-53.

Ecco com’è andata la partita

90′ Cinque minuti di recupero

87′ Corner guadagnato dal Perugia: battuta sul primo palo, deviazione verso il limite dell’area, arriva Paz di corsa palla altissima

86′ Ultimo cambio nel Genoa: fuori Gudmundsson per Aramu

82′ Doppio cambio nel Genoa: ovazione per Bani, sostituito da Ilsanker. Entra anche Lipani per Strootman

82′ Corner guadagnato da Ekuban, diagonale deviato sul fondo

75′ Ultimo cambio nel Perugia: fuori Luperini per Ekong.

71′ Nel Genoa fuori Jagiello per Hefti e Coda per Ekuban

70′ Esce Curado nel Perugia ed entra Vulikic, esce Di Serio per Di Carmine

70′ Raddoppio del Genoa! Sul corner batte Jagiello e Dragusin di testa, indisturbato, senza neanche staccare, infila Furlan

69′ Furlan! Dice ancora una volta di no a Coda con una grande parata su un sinistro potente

68′ Ancora Gudmundsson che riceve da Coda e tira in porta, ma Struna devia e il Genoa guadagna un corner

66′ Occasione Genoa! Cosa si divora di testa Gudmundsson… cross pennellato di Coda dalla destra, tuffo dell’islandese a due passi dalla porta e pallone fuori

65′ Cross dalla destra per Iannoni, che di testa mette alto

59′ Ci prova Jagiello da fuori area, ma non colpisce bene il pallone, che finisce ampiamente sopra la traversa

56′ Esce Bartolomei nel Perugia ed entra Iannoni, dentro anche Vulic per Capezzi

55′ Occasione Genoa: ripartenza guidata da Gudmundsson, palla che poi arriva a Strootman, sinistro al centro dell’area deviato in corner da una grande parata di Furlan

54′ Altra azione d’attacco del Genoa non sfruttata, con Coda che serve Frendrup solo in area, ma la palla è più arretrata e complicata da addomesticare

51′ Corner per il Perugia, colpo di testa che Martinez fa suo in presa alta

48′ Occasione Genoa: sinistro di Coda che Furlan devia scendendo con rapidità a terra e allungando il braccio

48′ Ammonito Curado per un braccio alto su Jagiello

46′ Si riparte senza cambi con palla al Perugia

Primo tempo che termina con il Genoa in vantaggio per 1-0 sul Perugia grazie alla rete di Frendrup, oggi schierato esterno. Il danese al 41′ ha sbloccato il risultato di testa insaccando sul secondo palo un cross di Sabelli. Genoa che ha avuto due occasioni prima di passare in vantaggio: una punizione velenosa di Jagiello al 27′ che Furlan ha tolto dall’incrocio dei pali e un tiro di Coda che riceve dopo uno scambio rapido Strootman-Gudmundsson, ma anche in questo caso il portiere ha respinto. Partita che ha faticato a decollare dal punto di vista del ritmo, ma che per ora premia la squadra di Gilardino.



45′ Due minuti di recupero

45′ Ripartenza non sfruttata dal Genoa, con Strootman che crossa troppo vicino all’area piccola e Furlan blocca in presa alta

42′ Ammonito Bartolomei per un fallo su Sabelli

41′ Gol del Genoa! Cross di Sabelli dalla sinistra, arriva sul secondo palo Frendrup che di testa insacca

40′ Si invertono di nuovo gli esterni

38′ Altro corner guadagnato dal Perugia che si risolve in un tiraccio di Paz fuori di parecchi metri

36′ Ammonito Di Serio per un fallo su Badelj

36′ Occasione Genoa: scambio rapido Strootman-Gudmundsson-Coda, con tiro che Furlan devia in tuffo

32′ Cambio tattico per il Genoa, con Frendrup spostato a sinistra e Sabelli a destra

30′ Altro corner per il Perugia, che viene disinnescato non senza difficoltà dalla difesa genoana, che riparte con Gudmundsson, ma non sfrutta l’uno contro due

29′ Genoa sbilanciato, il Perugia ne approfitta perché Frendrup non sale per il fuorigioco e guadagna un corner: batte Bartolomei, colpo di testa di Curado fuori

27′ Occasione Genoa: Battuta di Jagiello diretta all’incrocio sul secondo palo: Furlan ci arriva con la mano e devia in angolo

26′ Fallo su Gudmundsson, punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore per il Genoa

25′ Badelj per Frendrup, stop di petto e destro al volo che Furlan para in due tempi

16′ Slalom in area di rigore di Di Serio, destro sballato ampiamente sopra la traversa

15′ Cross dalla sinistra di Criscito per Coda, che pur marcato e in non buona posizione riesce a colpire di testa. Palla fuori

13′ Corner per il Perugia non sfruttato

12′ Proteste dalla panchina per un fallo non fischiato e l’arbitro espelle qualcuno dalla panchina del Genoa: il collaboratore tecnico Tonda Eckert

6′ Calcio piazzato dalla destra per il Genoa, colpo di testa proprio di Bani da una distanza che non mette in difficoltà Furlan

3′ La squadra è schierata in modo inedito: Dragusin centrale della difesa a tre, al suo fianco Bani e Criscito. Esterni di centrocampo sono Frendrup e destra e Sabelli a sinistra

1′ Si parte con palla al Genoa che attacca verso la Nord

Bani ce la fa e viene schierato dal primo minuto da Gilardino per Genoa-Perugia, in programma alle 14 allo stadio Luigi Ferraris. Sturaro invece non è neanche in panchina. Da primo minuto anche Jagiello e Frendrup. Stadio pieno anche stavolta con la novità dello striscione You’ll Never Walk Alone in Sud.

Ecco le formazioni in campo.

Genoa: Martinez, Dragusin, Bani (82′ Ilsanker), Criscito, Frendrup, Badelj, Strootman (82′ Lipani), Jagiello (71′ Hefti), Sabelli, Gudmundsson (86′ Aramu), Coda (71′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Agostino, Salcedo, Matturro, Yalcin, Puscas, Touré.

Perugia: Furlan, Sgarbi, Curado (70′ Vulikic), Struna, Casasola, Capezzi (56′ Vulic), Bartolomei (56′ Iannoni), Paz, Kouan, Di Serio (70′ Di Carmine) , Luperini (75′ Ekong).

Allenatore: Castori.

A disposizione: Gori, Abibi, Rosi, Cancellieri, Angella, Matos.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammonito: Di Serio, Bartolomei, Curado (P)

Espulso al 12′ il collaboratore tecnico del Genoa Tonda Eckert

Spettatori: abbonati 20.238 per quota gara 159.130,32. Paganti 8.595 per 130.984 euro.