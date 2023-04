Genoa-Perugia: continua la corsa ai biglietti per riempire il Ferraris

Genova. Ancora sei giornate per completare il sogno e tornare in Serie A. Dopo il pari esterno con il Como a Pasquetta, il Genoa sabato 15 aprile scenderà in campo al Luigi Ferraris (ore 14:00), l’avversario il Perugia, in lotta per la salvezza. A dirigere l’incontro sarà Marinelli di Tivoli, al Var invece ci sarà Di Paolo.

Oltre 3.200 (330 nel settore ospiti) i biglietti venduti fino a ieri (11 aprile) che si vanno ad aggiungere ai 20.239 abbonamenti. Obiettivo del club consolidare il primato della media spettatori in serie B dopo 32 giornate di campionato: dopo il pienone con la Reggina il Genoa ha raggiunto una media di 24.941 spettatori contro i 24.813 del Bari, molto distanziati tutti gli altri (terzo posto per il Palermo con 19.439). Per questo fino al 10 aprile, la società aveva attivato una promo per i biglietti de Distinti, con tariffe bloccata a 30 euro (15 euro per Under 16 e 15). Mentre da ieri le tariffe sono ritornate quelle standard, ovvero 40 euro e 20 euro.

I biglietti sono acquistabili al Ticket Office di via al Porto Antico 4 (orario 10-19), nelle ricevitorie Ticketone o con modalità on-line. Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, presentando i documenti personali o le fotocopie. E’ confermata l’entrata gratuita nella Sud per gli Under 14, muniti di tagliando rilasciato esclusivamente al Ticket Office, previa esibizione di biglietto/abbonamento acquistato da un accompagnatore adulto.

Prezzi – Tariffa intera (*under 16)

Tribuna Inferiore: 60 € (*30)

Distinti: 40 € (*20)

Gradinata Sud: 15 € (*10)

Settore 5: 10 € (*5)

Settore Ospiti: 15 € (*10)