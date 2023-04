Genoa, Ferraris sempre più fortino. Gilardino: “Squadra al sicuro qui dentro, i tifosi ci trascinano”

Genova. Due squilli di testa, uno per tempo. Almeno cinque occasioni nitide in cui è stato bravissimo il portiere avversario Furlan o poco preciso il Genoa (il colpo di testa di Gudmundsson).

Tutti i discorsi sentiti e fatti nel corso della settimana spazzati via dalla prestazione contro il Perugia e dai risultati delle dirette avversarie, che questa volta favoriscono il Grifone. Sei i punti di differenza dalla terza, il Bari, che ha agguantato un pareggio all’ultimo respiro in casa col Como, 11 sulla quarta, il Sud Tirol, sconfitto dall’Ascoli.

Il Genoa riparte e lo fa senza dare adito a dubbi o discussioni. Lo fa mantenendo la porta inviolata per la decima volta consecutiva in casa, che è ormai un fortino: sesta vittoria consecutiva al Ferraris.

“La squadra si sente al sicuro qua dentro − commenta Alberto Gilardino − c’è un clima incredibile e i nostri tifosi ci stanno dando una grandissima mano. Loro trascinano noi e noi trasciniamo loro. Io sono sempre pieno di emozioni quando entro qui”.

Il mister analizza la vittoria: “Sapevo che ogni partita è una storia a sé − dice in sala stampa − i punti pesano tanto per ogni obiettivo di ogni squadra e nella prima mezz’ora si è visto che loro sono una squadra viva. Noi però siamo stati molto bravi oggi, abbiamo giocato con equilibrio e pazienza, trovato trame di gioco, abbiamo messo i giocatori nello spazio con qualità. Nella ripresa potevamo riempire il bottino, abbiamo creato tante situazioni per far gol, merito dei ragazzi, della consapevolezza. Una reazione così è fondamentale”.

Oggi la difesa ha avuto Dragusin al centro e Criscito braccetto: “Lui nella difesa a tre fa la differenza, ma anche Dragusin è stato molto positivo. Il nostro pensiero era di lavorare così inizialmente e poi spostare Mattia Bani centrale e Dragu braccetto, ma poi alla fine siamo rimasti così. Lui ha coperto gli attacchi in profondità, non era semplice ma oggi anche Frendrup ha fatto molto bene. Tutti hanno lavorato e corso, avuto qualità e proposto quando c’era da proporre”.

Il centrale difensivo aveva i crampi, così come Badelj, ma tutti hanno stretto i denti: “Si sono messi tutti a disposizione, con un atteggiamento feroce perché poteva diventare una partita sporca e l’abbiamo gestita nel modo migliore, abbiamo giocato come sappiamo, un plauso ai ragazzi”.

Nonostante i sei punti di distacco dal Bari Gilardino non dormirà sogni tranquilli: “Mi auguro di dormirli a fine campionato, c’è da pensare al Cittadella, loro lottano per salvarsi, bisogna preparare la partita nel migliore dei modi. I risultati di oggi dimostrano che il campionato è aperto, l’attenzione è altissima e dobbiamo lavorare con calma e serenità”.