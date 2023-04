Genoa, al Ferraris difesa di ferro: è la migliore tra le top d’Europa

Genova. Più delle metà della volte (il 54%) in cui il Genoa è sceso in campo questa stagione, lo ha fatto senza subire gol. E in casa la percentuale aumenta: considerando che su 17 match interni, ben 10 sono stati i clean sheet. Di questi otto nel 2023: da gennaio di quest’anno infatti la porta rossoblù del Ferraris è sempre rimasta inviolata. L’ultima rete subita a Genova risale al 3 dicembre, a realizzarla l’attaccante del Cittadella Mirko Antonucci.

Numeri che dimostrano come il Ferraris sia sempre più fortino e come la difesa rossoblù si stia comportando egregiamente in questo campionato. Tanto da essere la migliore tra le top d’Europa (e non solo): il Grifone, infatti, è l’unica squadra a non aver preso gol nelle partite interne giocate nel 2023, nei cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni.

Un primato che arriva dopo che la squadra di Gilardino sabato (2 a 0 al Perugia) ha raggiunto un altro record, quello della stagione 1952/53: anche in quel caso i rossoblù vantavano una striscia di 10 partite consecutive senza incassare reti.

In totale in questa stagione sono stati 21 i gol subiti: 15 in trasferta e appena 6 in casa. E seppur i dati farebbero pensare che si tratti della miglior difesa della Serie B, così non è. Sicuramente è quella con più clean sheet in casa, ma fin qui ha fatto meglio la capolista Frosinone che di reti ne ha incassate 20 (8 tra le mura amiche, 12 in trasferta).