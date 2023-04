Funivia per forte Begato, la “pazza idea” di Merella: sci d’erba sulle colline del Lagaccio

Genova. “La contestata (non da me) funivia per forte Begato può essere occasione per lanciare sport compatibili con l’acclività del territorio tra la valletta del Lagaccio e Forte Begato. Come per esempio lo sci d’erba, avanti con coraggio“. Così Arcangelo Merella, politico genovese, ex assessore alla Viabilità per dieci anni a fianco di Beppe Pericu e oggi tra i saggi nominati dal sindaco Marco Bucci proprio in tema di mobilità, lancia la bomba con una post su Facebook.

La “pazza idea” è quella di creare una pista per la pratica dello sci d’erba (sì, è effettivamente uno sport riconosciuto a livello nazionale e internazionale) per rendere più appetibile il futuro e discusso impianto di risalita che il Comune di Genova vuole realizzare, con fondi Pnrr, tra la stazione Marittima e forte Begato.

Merella promette di approfondire la boutade nei prossimi giorni ma, dai corridoi di Tursi, si dice che l’amministrazione avrebbe tutta l’intenzione di prendere sul serio l’idea, per lo meno valutandone la fattibilità. Secondo Merella una pista da sci d’erba, così come altre attività outdoor, sarebbe uno strumento efficace per valorizzare l’area del Lagaccio in nome dello sport.

Secondo i manuali sullo sci d’erba, le piste omologate devono avere un rilievo morfologico vario, con tratti non troppo stretti o ripidi per permettere una sicura discesa allo sciatore. Da evitare prati scarsamente erbosi, con buche, sassi o radici affioranti. “L’immagine del terreno ideale, in pratica, s’avvicina molto al green di un campo di golf“, si legge su Wikipedia. Non esattamente la situazione in cui si presenta oggi la collina tra il Lagaccio e forte Begato, “paradiso” per trail runner e appassionati di mountain bike ma che forse necessiterebbe di sbancamenti e interventi massicci per diventare una pista da sci.

Una pista di sci d’erba, d’altronde, non sarebbe l’unica idea clamorosa, in tema di sport, presa in considerazione dalla giunta Bucci. Si ricorderà ad esempio che tempo fa il Comune aveva avviato un dialogo con una società privata relativamente al progetto di una piscina per il surf, con onde artificiale, da realizzare sulla spiaggia di Voltri.

Cos’è lo sci d’erba. Lo sci d’erba è una delle discipline comprese ufficialmente nell’elenco Fisi (Federazione italiana sport invernale), anche se si tratta di uno sport di nicchia in Italia è praticato all’interno di competizioni ufficiali, suddivise in quattro diverse categorie. E uno sport derivante dallo sci alpino ma nel quale gli atleti sciano su sci “cingolati” che scorrono sull’erba, molto simili agli skiroll.

Nasce in Germania attorno al 1960, su progetti e studi teorici che risalgono addirittura alla fine del 1800. Tra alterne fortune trova il suo massimo livello d’espansione negli anni 1970. Oggi viene praticato a livello agonistico in 18 nazioni, tra europee ed extra europee.

Funivia per forte Begato, a che punto siamo. Circa un mese fa la Regione ha stabilito di non dover assoggettare a Via, valutazione d’impatto ambientale, il progetto della funivia alla base della gara vinta dalla cordata Doppelmayr-Collini. “Non è necessario assoggettare il progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale in quanto lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi significativi sull’ambiente, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali”, si leggeva nel documento che concludeva l’istruttoria.

L’esclusione del procedimento di Via, contestata fortemente da comitati e ambientalisti, consente di recuperare circa sei mesi sulla tabella di marcia e il sindaco di Genova Marco Bucci ha azzardato che i cantieri possano partire addirittura all’inizio dell’estate.

La funivia tra Principe e Forte Begato sarà pagata con 33,8 milioni di fondi complementari al Pnrr. I fondi rientrano nei 70 milioni accordati dal ministero della Cultura al Comune di Genova per l’intera riqualificazione del sistema dei forti. Anche per via della provenienza dei fondi la questione delle tempistiche da rispettare per i cantieri è di primaria importanza per l’amministrazione comunale.

La funivia di Genova potrà trasportare fino a 800 passeggeri all’ora. Consterà di due tronconi, con una fune per la salita e una per la discesa, il primo tra il piazzale della metro di Principe, davanti alla stazione Marittima e l’intersezione tra via Bari e il ponte Don Acciai, sopra il Lagaccio, il secondo fino all’arrivo a forte Begato. La lunghezza complessiva dell’impianto sarà di 2,5 chilometri per un dislivello di 450 metri.