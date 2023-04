“Free Assange”, martedì un sit-in a De Ferrari a 4 anni dall’arresto del giornalista

Genova. A quattro anni dall’incarcerazione del giornalista Julian Assange, Free Assange Italia si muove con un sit-in a Genova, in Piazza de Ferrari, dalle 11 alle 18.00.

“Era la mattina dell’11 aprile 2019: quel giorno gli agenti della polizia britannica entrano nell’ambasciata ecuadoriana e prelevano con la forza Julian Assange – ricordano i promotori – Il giornalista viene condotto davanti al giudice Michael Snow. È l’inizio dell’incubo: da lì a breve, Assange verrà condotto nel carcere di massima sicurezza di HM Prison Belmarsh. Da quel momento in poi saranno ripetuti i tentativi degli Usa di estradare il giornalista australiano per condannarlo nel proprio paese, mentre tutto il mondo si mobilita per questa causa. Intanto, sono passati quattro anni, e Assange, le cui condizioni di salute continuano a risentire sempre di più dell’incarcerazione, è ancora chiuso a Belmarsh”.

In concomitanza con questa ricorrenza, per martedì 11 aprile Free Assange Italia ha organizzato un sit-in in piazza de Ferrari, in concomitanza con Roma, pizza della Repubblica, “contro l’indifferenza e i soprusi che hanno contraddistinto questa drammatica vicenda”.