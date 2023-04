Follia a Pegli, gatto colpito da una pallottola: ha perso un occhio, la denuncia di una veterinaria

Genova. “Pegli come il far west”. Comincia così il drammatico messaggio di una veterinaria di Pegli, Paola Florimbelli, per raccontare un episodio indubbiamente agghiacciante:

“Ieri nel mio ambulatorio abbiamo prestato le prime cure a un micio buonissimo a cui delle cattive persone hanno sparato – scrive – È un gatto di proprietà che abita in pieno centro a Pegli e come ogni giorno è uscito per un giretto pomeridiano”.

“Il poveretto è tornato a casa con un proiettile conficcato nel collo; la pallottola è entrata mediamente all’occhio sinistro, ne ha procurato la perdita e ha proseguito la sua corsa per fermarsi nel collo. Il malcapitato micio per ora è vivo, direi per miracolo”.

“Chiedo a voi tutti – conclude la veterinaria – come sia possibile una tale barbarie un atto cosi gratuitamente crudele e pericoloso. E vi invito a fare attenzione quando transitate intorno a via Sabotino, potrebbe esserci un cecchino in agguato“.