Focaccia più lunga del mondo e Mezza Maratona, come cambia il servizio Amt nel weekend

Genova. A seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie del centro per la festa organizzata da Msc con la focaccia da record, sabato 15 aprile, dalle ore 7.00 fino al termine delle manifestazioni, le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 702, 727 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

• Linee 18, 18/, 39, 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

• Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

• Linea 34

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

• Linee 35, 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante, dove riprendono regolare percorso.

• Linee 36

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

• Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi dove effettuano capolinea provvisorio in coda a quello della linea 17/. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguono per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

• Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata di transito al centro della piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, riprendono percorso regolare.

• Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettuano capolinea provvisorio sulla fermata di transito al centro della piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguono per via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono percorso regolare.

• Linea 46

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, dove effettuano fermata provvisoria al centro della piazza. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria in piazza Dante, proseguono per via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono percorso regolare.

• Linee 702, 727 e Volabus

Direzione aeroporto: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di corso Italia e di piazza Caricamento in occasione della Mezza Maratona di Genova, domenica 16 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, e comunque fino a cessate esigenze, la linea 31 e la Navetta Centro Storico subiscono le seguenti modifiche di percorso e di servizio.

Linea 31

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per viale Duca D’Aosta, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Nizza, via Amendola, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti in via Cavallotti, proseguono per via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, galleria Mameli, via Barabino, via Diaz dove riprendono regolare percorso.

Navetta Centro Storico

Il servizio della Navetta Centro Storico sarà sospeso dalle 7.30 alle 13.30 e riprenderà regolarmente nella fascia pomeridiana dalle 15.30 alle 20.00.

.