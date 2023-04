Fine settimana di Pasqua baciato dal sole: pienone di turisti a Genova e in Liguria

Genova. Giornate miti e stabili, con sole e temperature quasi estive sulle riviere e godibili in città. Questa è la Liguria che in questi giorni di festa diventa meta inevitabile per decine di migliaia di turisti italiani e stranieri. E per il fine settimana di Pasqua in corso si va verso il tutto esaurito. O quasi.

Come abbiamo visto in questi giorni, e in queste ore, le nostre autostrade sono prese d’assalto dagli ‘esodisti’, (tra questo anche l’imprenditore Flavio Briatore, rimasto ‘intrappolato’ in A10, condividendolo sui social) mentre le prenotazioni nei ristoranti di Genova e di tutto l’entroterra hanno fatto registrare il sold out giù da diversi giorni per il tradizionale pranzo di Pasqua e poi di Pasquetta.

Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti in tutta Italia per Pasqua sono attese 6,7 milioni di presenze, mentre e per la Liguria fino a pochi giorni fa le percentuali di riempimento delle strutture ricettive sfiorava già il 90%. Nei prossimi giorni saranno date le stime ufficiali, ma l’obiettivo è quello di superare il 2019 per riprendere la crescita interrotta dal Covid

potrebbe essere migliore di quella dello scorso anno che già ci ha visto superare i volumi del 2019 – a “La stagione che si sta aprendo per numeri e proiezioniche già ci ha visto superare i volumi del 2019 – a veva detto nei giorni scorsi il presidente ligure Giovanni Toti – Segno che le politiche di promozione del territorio, investimento, miglioramento della nostra offerta turistica sta funzionando bene. La nostra consapevolezza è che il turismo è una vera industria del Paese che integra agroalimentare e cultura”.