Filatelia, la genovese Ernesto Marini compie 110 anni: oltre un secolo tra francobolli, carte e monete

Genova. Nel 2023 la Ernesto Marini Srl, azienda produttrice di materiale filatelico – tra cui album per francobolli, cartoline, carte collezionabili, monete – festeggia i 110 anni dalla fondazione.

Nata a Genova, dall’intuizione di Ernesto Marini che, insoddisfatto degli album per francobolli proposti dal mercato, in quanto tutti realizzati all’estero, decide di produrre egli stesso i suoi album e dichiara al negoziante che più frequentava: “e impianterò una industria apposita che chiamerò: Materiale Filatelico Italiano E.M.”.

Negli anni successivi la produzione si amplia con numerosi album e nel 1932 entra in azienda con grande entusiasmo la figlia Adriana.

Nel 1944 Ernesto si ritira in campagna, vicino a Genova, ed entra in azienda anche il figlio Giacomo, che negli anni svilupperà l’attività a livello industriale e costruirà lo stabilimento di Genova, attuale sede dell’azienda. Negli anni ’60 nasce il celebre Album King, caratterizzato dall’esclusiva taschina monolembo, che nel giro di pochissimo tempo diventerà strumento fondamentale per molti collezionisti.

Gli anni ‘80 sono caratterizzati da un importante rinnovamento: Giacomo Marini insieme al figlio Giorgio, entrato in azienda nel 1978, realizza un’opera di automazione dell’intero ciclo produttivo. Viene infatti progettato un impianto automatico per la realizzazione delle taschine e la loro applicazione sulle pagine d’album con un’unica lavorazione, sottoposta a rigorosi sistemi di controllo della qualità.

Nei primi anni ’90 l’azienda si apre ai mercati internazionali, realizzando prestigiose collaborazioni con altre aziende del settore e diventando fornitore di molte amministrazioni postali, tra le quali ricordiamo, solo a titolo di esempio, la produzione di album e aggiornamenti per la Royal Mail, i libri annuali delle poste dell’Isola di Man e altri prodotti filatelici per Poste Italiane, per le poste francesi, maltesi, del Principato di Monaco.

L’Azienda, con sede in via Struppa alle porte di Genova, con Beatrice – entrata in Azienda nel 2010 – è arrivata oggi alla quarta generazione, con l’obiettivo di portare avanti l’attività di famiglia, mantenendo vivi i valori che l’hanno resa punto di riferimento per il mercato filatelico.

Nel 2013, in occasione del centenario dell’Azienda era stato pubblicato il libro, tuttora disponibile sul sito www.albummarini.com, intitolato “Marini 100 anni. 1913-2013, un secolo di filatelia italiana”.

L’opera, ricca di immagini, ripercorre le tappe dell’Azienda da quando il fondatore Ernesto Marini iniziò per primo in Italia la produzione di materiale filatelico, con testi tratti dal suo Diario, immagini dei bozzetti e dei prodotti realizzati in 100 anni e documenti di interesse storico.