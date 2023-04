Filari di palme tra le carreggiate della ‘gronda a mare’: l’idea di Città Metropolitana per Lungomare Canepa

Genova. Nei giorni in cui l’amministrazione comunale ha annunciato di aver affidato i lavori per la rigenerazione urbana di piazzale Kennedy, emergono nuovi dettagli anche quello che potrebbe diventare il nuovo volto di Lungomare Canepa, la ‘gronda a mare’ che, insieme alla Guido Rossa, collega San Benigno con il casello di Genova Aeroporto, e che, di contro, assedia di fatto le tante abitazioni che lo costeggiano.

Ad ottenere i disegni del masterplan progettuale presentato da Città Metropolitana di Genova gli attivisti del Comitato Lungomare Canepa, che da anni stanno dando battaglia per ottenere una importante riqualificazione del quartiere, partendo dalla copertura totale della grande arteria cittadina. Come è noto l’idea progettuale di una copertura-parco nata dal basso e poi ‘regalata’ alla amministrazione civica, dopo un iniziale decollo, con tanto di preliminari di progetto presentati al pubblico, è stata drastiacamente ridimensionata: il progetto di copertura calpestabile delle carreggiate è sfumato, e buona parte dei soldi, 25 milioni su 40 previsti dal ministero per i lavori, sono stati dirottati sul piazzale Kennedy.

I documenti ottenuti da Città Metropolitana, si rifanno alla revisione del masterplan presentata lo scorso novembre dall’ex provincia al Ministero, per modificare la destinazione dei fondi fondi relativi al Piano Urbano Integrato, nell’ambito della ‘Rigenerazione urbana di Sampierdarena e Bassa Val Polcevera’. Fu in quel passaggio che venne ottenuto lo stralcio dei 25 milioni per il parco della Foce. “Abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo scoperto che piazzale Kennedy è in Valpolcevera” ironizzano amaramente Fabio e Silvia, due dei coordinatori del comitato, facendo riferimento alla riqualificazione del grande piazzale della Foce prossimo al Waterfront, inserito nella proposta progettuale di rigenarzione urbana di Sampierdarena.

Nelle carte ottenute – che però comprendono solo degli stralci e degli allegati – si evince che per Lungomare Canepa è stata studiata l’installazione una lunga barriera anti rumore alta dai sei agli otto metri mentre tra palazzi e strada dovrebbe essere ricavato un parco urbano lineare di 10 metri di larghezza nel punto massimo, con alberature e pista ciclabile. Altri alberi ad alto fusto sono stati previsti al posto dell’attuale pista rossa, realizzata pochi anni fa sul lato mare. Ma non solo: tra le carreggiate un lungo filare di palme posizionate tra i guardrail fino praticamente alla fine della Guido Rossa.

Questo progetto è stato ripreso in parte dalle ipotesi presentate lo scorso febbraio durante una commissione consigliare del Comune di Genova. Nell’ipotesi presentata in Sala Rossa le barriere sarebbero più coprenti, ma ci sarebbero meno alberature, soprattutto non ci sarebbero le palme, inserimento caratterizzante di tutta la visione di Renzo Piano per le riqualificazioni del Waterfront e del parco della Lanterna.

“Due soluzioni che ci lasciano comunque insoddisfatti in entrambi i casi – commentano Silvia e Fabio – Quella presentata da Città Metropolitana è la soluzione che ha sbloccato i fondi e quindi crediamo che sostanzialmente ad oggi sia l’ipotesi ufficiale, in attesa di nuove notizie da parte del Comune di Genova che lo scorso febbraio aveva presentato un prospetto ancora diverso”. Nella commissione di febbraio il vicesindaco Pietro Piciocchi aveva sottolineato come “L’amministrazione condivide la necessità di realizzare in lungomare Canepa una potente opera di mitigazione. Siamo consci che si tratta di una strada che ha avuto una rilevanza fondamentale nel momento del crollo del ponte Morandi e oggi continua ad essere una strada interessata da un intenso traffico veicolare. Dobbiamo stringere con i tempi per questo abbiamo elaborato questa opzione del parco urbano. A giugno dobbiamo aggiudicare l’opera”.

Le carte di Città Metropolitana però preoccupano i residenti: “Nei documenti che ci hanno fatto avere sono allegati i cronoprogramma sia di Lungomare Canepa, sia di piazzale Kennedy. Sono perfettamente sovrapponibili nelle date: oggi hanno presentato l’affidamento per i lavori alla Foce, per Sampierdarena non si sa ancora nulla di quando partiranno le gare e giugno si avvicina a grandi passi”.

Il tracciato di lungomare Canepa all’interno del progetto del parco della Lanterna, come annunciato dalla amministrazione comunale, che sarà realizzato sulla copertura dell’ultimo tratto del tunnel subportuale, su progetto di Aspi in collaborazione con il team di Renzo Piano, e modellato con il terreno di risulta dello scavo. “Anche in questo caso un disegno che ci lascia l’amaro in bocca visto che per la Lanterna avevamo previsto e proposto un vero e proprio rilancio, soprattutto verso mare, con approdi e spazi proprio sotto il grande faro. Invece nelle intenzioni delle istituzioni ci sono altri tombamenti e altri piazzali dedicati alla logistica”.

Insomma, a tirar le somme per il comitato, resta l’amarezza: “In questi anni abbiamo lavorato tanto per il nostro quartiere, coinvolgendo persone e professionalità, investendo tempo e risorse. Dopo le promesse ci troviamo un cambio progettuale di cui aspettiamo ancora la sintesi definitiva ma che di fatto non soddisfa completamente l’esigenza di poter vivere una vita sana nelle nostra case, mentre il mare è sempre più lontano“.