Polizia, premiato il sovrintendente Petrella: fu accoltellato dal 20enne Jefferson Tomalà, poi ucciso dall’agente Pedemonte

Genova. “Evidenziando eccezionali capacitò professionali e operative espletava un intervento di soccorso pubblico in favore di una persona con intenti suicidi, nella circostanza, incurante del pericolo, tentava di disarmare un giovane che in forte stato di alterazione psico-fisica, minacciava di togliersi la vita venendo dallo stesso ripetutamente colpito con numerosi fendenti in più parti vitali del corpo e riportando gravissime lesioni. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio”.

Con queste motivazioni il questore di Genova Orazio D’Anna, nell’ambito della Cerimonia per il 171° anniversario della Polizia di Stato che si è svolta stamani a palazzo Ducale, ha premiato con una pergamena il sovrintendente capo in quiescienza in servizio alle volanti Paolo Petrella che il 10 giugno 2018 fu accoltellato da Jefferson Tomalà, giovane ecuadoriano che minacciava il suicidio nella sua abitazione.

L’intervento della polizia per quello che doveva essere un tso ebbe un esito drammatico: il collega di Petrella Luca Pedemonte sparò sei colpi nella piccola stanza e uccise il 20enne Tomalà. Pedemonte era stato processato in abbreviato e assolto per legittima difesa. Lo stesso pm Walter Cotugno aveva chiesto l’archiviazione ma il gip aveva optato per l’imputazione coatta.