Femminicidio di San Biagio, il corpo di Marzia Bettino tumulato in una fossa comune all’insaputa dei figli

Genova. Il corpo di Marzia Bettino, la donna uccisa lo scorso luglio dal marito da cui si stava separando nella dépendance della loro villetta di San Biagio in Valpolcevera, è stato tumulato in una fossa comune del cimitero di Staglieno all’insaputa dei figli che erano in attesa del via libera dell’autorità giudiziaria per dare degna sepoltura alla madre.

Quando nei giorni scorsi hanno ricevuto il nulla osta dalla procura per il dissequestro del corpo, i due giovani, 31 e 29 anni hanno scoperto che era stato tumulato in una fossa comune già il 9 ottobre.

Toccherà al sostituto procuratore Federico Panichi svolgere gli accertamenti necessari per capire se ci sia stato un cortocircuito tra procura, medicina legale e servizi cimiteriali e scoprire come mai sia stato dato il via libera all’inumazione senza prima avvertire i familiari.

“Abbiamo saputo in quale fossa è stato inumato il corpo – spiega l’avvocato Francesco Del Deo che assiste i due figli di Marzia Bettino – e ora cercheremo di recuperarlo per poter almeno fare un degno funerale. La volontà della donna era quella di essere cremata ma ora questo, tecnicamente, potrebbe non essere più possibile. Nelle prossime settimane se non arriveranno chiarimenti su quanto è accaduto, ci riserviamo di presentare un esposto”.

Intanto la scorsa settimana per l’omicidio della donna la procura ha chiesto che Sebastiano Cannella sia condannato all’ergastolo. Il pm Federico Panichi ha però escluso la premeditazione dell’omicidio. La sentenza sarà pronunciata dalla Corte d’assise il prossimo 28 aprile.