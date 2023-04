Fdi Liguria: “I dati del Pil italiano dimostrano che la cura Meloni fa bene al Paese”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la nota FdI in Liguria. “I numeri non mentono mai e alle narrazioni pessimistiche della sinistra noi rispondiamo con i dati di crescita che si commentano da soli. L’Italia va più veloce di Germania e Francia, con orgoglio oggi possiamo dire che il nostro Paese da cenerentola d’Europa è rispettata e stimata nel continente e nel Mondo come possiamo vedere in queste ore a Londra e pochi giorni fa con la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, con il Piano Mattei e con i rapporti bilaterali che in questi mesi il Governo sta portando avanti”.

“Questo per noi è fondamentale perché gli italiani ci hanno dato un mandato elettorale molto serio e noi intendiamo fare di tutto per onorarlo con coscienza e competenza, questi dati ci dicono che la direzione è quella giusta ed in pochi mesi l’Italia è tornata a crescere grazie, anche, alla fiducia di chi lavora, produce e investe in Italia”.

Così commentano il Commissario regionale di FdI Matteo Rosso ed il Capogruppo al Consiglio Regionale Stefano Balleari i dati diffusi dall’Istat del primo trimestre del 2023 dove si stima che il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e sia cresciuto dell’1,8% in termini tendenziali.

“A nome di tutta la dirigenza del partito ligure, dei sindaci, degli assessori, dei consiglieri e dei tanti iscritti e simpatizzanti che ogni giorno si impegnano per un futuro migliore, il Italia, nella Liguria e nel loro territorio, diciamo che non mancheremo mai di onorare la parola data: siamo pronti e faremo tutto per l’Italia e prendiamo in prestito le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che l’economia italiana che cresce oltre le stime previste sprona il nostro Governo e tutti noi a far ancora di più per sostenere chi produce ricchezza nella nostra Nazione e nella nostra Liguria”.