Ex Ilva, Uilm: “Ecco perché non abbiamo firmato l’accordo sulla cigs”

Genova. A seguito degli accordi separati per il rinnovo della cigs in Acciaierie d’Italia, la Uilm Genova oggi davanti la portineria di Acciaierie d’Italia ha distribuito un comunicato nel quale vi sono le motivazioni che hanno portato a non firmare l’accordo di cigs

“Fino alla fine – sottolinea Antonio Apa, coordinatore regionale Uilm Liguria – abbiamo provato a trattare per richiedere che non si determinassero 3.000 esuberi strutturali chiedendo tutte le condizioni di garanzia, a partire dalla salvaguardia dei 1.600 lavoratori in Ilva AS e dell’indotto senza escludere una giusta integrazione salariale all’ammortizzatore sociale”.

“L’azienda non ha voluto riconoscere, nell’accordo di cigs, la validità dell’accordo del 6 settembre 2018 che rappresenta l’unico atto di salvaguardia ambientale, occupazionale ed industriale dell’ex Ilva” conclude Apa.