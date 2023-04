Estorsioni al Genoa, rinviati a giudizio Leopizzi e Marashi e altri 13 ultrà: processo al via il 6 giugno

Genova. Il gup Riccardo Ghio ha rinviato a giudizio 15 ultrà del Genoa accusati di vari reati nell’ambito dell’inchiesta sulle estorsioni ai danni della società.

I capi di imputazione formulati dal sostituto procuratore Francesca Rombolà e dall’aggiunto Francesco Pinto erano in tutto un ventina, di cui oltre la metà nei confronti dei tre capi ultrà del Genoa che erano anche finiti in carcere. Alcuni singoli capi di imputazione, in particolare per violenza privata sono caduti in conseguenza della riforma Cartabia che impone la querela per alcuni reati considerati minori. Uno solo degli 16 imputati è stato prosciolto. Il processo comincerà il prossimo 6 giugno davanti al primo collegio della prima sezione penale del tribunale di Genova

Massimo Leopizzi, Artur Marashi e Fabrizio Fileni e altri cinque tifosi sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all’estorsione e violenza privata per aver estorto alla società Genoa dal 2010 al 2017 circa 327 mila euro.

Secondo gli inquirenti il gruppo di tifosi avrebbe costretto con minacce la società, nella persona dell’amministratore delegato Alessandro Zarbano, a versare i soldi attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti in favore della Sicurart di cui Leopizzi era socio occulto. Il gruppo e’ accusato inoltre di avere aggredito i giocatori e gli allenatori quando non vincevano le partite o non giocavano come volevano loro. Gli ultra’ secondo l’accusa avrebbero imposto la “pace del tifo” in cambio di denaro.

Tra gli episodi contestati le minacce e le intimidazioni agli altri tifosi rossoblù che non rispettavano le direttive di Leopizzi circa il comportamento da tenere dentro lo stadio quando ad esempio veniva deciso di non entrare per protesta oppure al contrario di contestare i giocatori, le minacce di bruciare il negozio al titolare sampdoriano di un panificio in via Odessa costringendolo il titolare a dare focaccia gratis e birre scontate a, le intestazioni fittizie di società e aziende a prestanome per evitare possibili sequestri da parte della magistratura nonché le lesioni ad alcuni poliziotti al termine della partita Genoa Crotone del 22 gennaio del 2017.

In particolare secondo la procura Leopizzi avrebbe creato “un clima intimidatorio di pressione costante nei confronti del presidente società Enrico Preziosi, della dirigenza e dei giocatori”.

Il ruolo di Marashi sarebbe invece stato soprattutto quello di garantire attraverso la società Sicurart “in maniera fittizia la sicurezza dei giocatori e dei beni assicurando in cambio di denaro la quiete dei tifosi, le cui contestazioni vengono promosse dal socio occulto Massimo Leopizzi”.

Fileni invece avrebbe avuto il ruolo di “pianificare e individuare le azioni e le strategie della tifoseria provvedendo all’esecuzione di tutte le contestazioni alla squadra” agli ordini dello stesso Leopizzi. Un paio degli imputati sono accusati di aver fatto da prestanome a Leopizzi per evitare eventuali sequestri patrimoniali.

Marashi invece è anche accusato di aver emesso fatture “per operazioni in tutto o in parte inesistenti di fornitura di personale per allo scopo di evadere le tasse sulle sue società.

In dettaglio Marashi, per consentire alla 4anyjob di evadere le tasse avrebbe fatto emettere nei confronti della Sicurart di cui era amministratore di fatto fatture per prestazioni inesistenti circa la fornitura degli steward per circa 248 mila euro nel periodo tra il 2014 e il 2017.