Escursioni gratuite in risciò in centro storico: al via dal 5 aprile

Genova. Escursioni gratuite in risciò nel centro storico di Genova sono in programma dal 5 al 29 aprile, promosse dalla Camera di Commercio e dedicate a famiglie, over 65 e ragazzi tra i 18 e i 29 anni.

L’iniziativa rientra nel Progetto Interreg Ita-Fra Marittimo “R-Itinera”, di cui la Camera di Commercio è partner, che ha l’obiettivo di promuovere Itinerari Turistici Sostenibili. Le escursioni sono finanziate con fondi PC IFM 2014-2020.

Al termine di ogni escursione è prevista una lezione di pesto genovese. I posti sono limitati e si esauriscono in fretta. Per partecipare occorre compilare il modulo – che si trova sul sito della Camera di Commercio – e inviare un documento d’identità valido.

Info

Le date disponibili sono 5, 15, 26, 29 aprile dalle 10 alle 13. Partner del Progetto R-Itinera: Camera di Commercio di Genova. Soggetto incaricato dell’organizzazione delle Escursioni: Volver Tour Operator. Soggetto erogatore delle Escursioni “Genova – Tour in Risciò”: Treecycle Genova srl. Per prenotazioni: info@volverviaggi.it

Foto: TreeCycle Genoa