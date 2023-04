Era a San Teodoro il covo del super latitante Pasquale Bonavota: lo aveva affittato da pochi giorni

Genova. Era nel quartiere di San Teodoro il covo del superlatitante della ‘Ndrangheta Pasquale Bonavota, il boss arrestato a Genova questa mattina dai carabinieri. Lo aveva affittato da pochi giorni ma a Genova probabilmente stava da più tempo.

Qui aveva la moglie, insegnante in una scuola genovese. Ma con la moglie sembra non avesse contatti diretti. I militari hanno sequestrato quattro, cinque documenti di identità intestate ad altre persone su cui verranno adesso fatti gli accertamenti.

Sequestrati oltre 20 mila euro e diverso materiale documentale e informatico su cui adesso si concentrano le attenzioni dei Ros. Bonavota si muoveva con i mezzi pubblici: in casa gli hanno trovato diversi abbonamenti. I contatti con il territorio li aveva e forse per questo aveva deciso di trasferirsi a Genova.

Quando è stato fermato era spaventato e sorpreso ma ha ammesso di essere Bonavota. “Quando lo abbiamo chiamato con il nome di battesimo si è girato – ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri Gerardo Petitto – e ha detto ‘Non sono il Pasquale che cercate’ ma ovviamente sapevamo che era lui”.

L’arresto in cattedrale? “Lo avevamo intercettato in centro storico ma solo quando si è fermato in raccoglimento ne siamo stati certi. Non risulta aspettasse qualcuno, credo fosse lì per pregare”.

L’arresto spiega il comandante Roberto Perna del Ros di Genova “è stato discreto anche visto il luogo dove è avvenuto e lui non ha opposto alcuna resistenza”.

Le indagini sono ovviamente ancora in corso: “Bonavota era già noto per essere stato in contatto con un gruppo stanziale su Genova legato alla sua cosca di riferimento. E’ possibile che avesse dei punti di appoggio sulla città ma è un elemento su cui stiamo ancora lavorando. Abbiamo sequestrato documenti e materiale informatico che potrebbero fornirci risposte su connivenze o complicità”.

Il comandante del reparto operativo dei carabinieri di Genova Michele Lastella conferma che “l’attenzione su Bonavota risale negli anni ma è vero che l’attenzione nella sua ricerca dopo che si era dato latitante ci siamo concentrati soprattutto negli ultimi due anni sulla sua possibile presenza su Genova a partire dal monitoraggio delle persone che potevano essere in contatto con lui”.