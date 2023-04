Ennesima rapina ai giardini della Fiumara: ragazzino minacciato con un coccio di bottiglia e picchiato con una cintura per un cellulare

Genova. Ennesimo episodio di violenza fra minori ieri pomeriggio ai giardini della Fiumara diventati uno dei principali punti di ritrovo soprattutto dei tanti minori non accompagnati che sono ospitati dalle comunità di accoglienza sparse in tutta la città. E sono tutti minori stranieri i protagonisti di ques’episodio, sia la vittima sia gli aggressori.

Le volanti del commissariato di Cornigliano erano state chiamate perché era stata segnalata una rissa tra giovani nordafricani ma arrivati sul posto hanno saputo che si era trattata di una rapina, Un 16enne egiziano ha raccontato agli agenti che poco prima era stato circondato da alcuni ragazzi, che lui già conosceva e che come lui sono ospiti di comunità per minori: uno lo ha preso alle spalle, un altro gli ha sfilato il telefono dalla tasca e nel frattempo ha rotto una bottiglia minacciandolo con il fondo. Un altro ancora si è sfilato la cintura per frustarlo, colpendolo a un braccio .

Alla vista delle guardie giurate che si stavano avvicinando i quattro hanno mollato il cellulare e sono fuggiti in stazione non senza la minaccia: “Il cellulare te lo rubo domani e ti picchio”.

I poliziotti, grazie alla descrizione fornita dalla giovane vittima, hanno diramato le ricerche è tre di loro sono stati fermati dalle volani appena fuori dalla stazione di Brignole e due di loro stati denunciati a piede libero per rapina in concorso.