Elezioni Sestri Levante, Solinas: “Il mio impegno per l’ospedale e per il rafforzamento della sanità territoriale”

Sestri Levante. Il candidato sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas plaude all’attivazione dell’ambulatorio “Il medico per tutti” presso l’ospedale cittadino e conferma il suo impegno per la piena attuazione delle previsioni riguardanti il polo ospedaliero sestrese contenute nel PNRR e nel Piano Sociosanitario regionale.

“Il nuovo servizio del ‘Medico per tutti’, nato in collaborazione con i medici di medicina generale, va nella giusta direzione del rafforzamento della sanità territoriale, obiettivo per la cui concretizzazione mi batterò in maniera determinata in caso di elezione a sindaco di Sestri Levante”, dichiara Solinas.

“Faccio presente che Regione Liguria – prosegue – ha stabilito, nell’ambito degli investimenti collegati al PNRR in campo sanitario, che Sestri Levante sia sede di una Casa di Comunità, di un Ospedale di Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale. La prima fornirà servizi di assistenza primaria, con un modello organizzativo di prossimità finalizzato a coordinare e integrare tutti i servizi di assistenza di base. Il secondo sarà una struttura intermedia tra ospedale e territorio, a gestione prevalentemente infermieristica, e funzionerà principalmente da cuscinetto tra l’uscita del paziente dalla fase acuta e il suo ritorno a casa, tra le cure ospedaliere e quelle domiciliari. La terza avrà la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza”.

“Per la realizzazione della Casa di Comunità, che avrà sede presso Villa Laura – spiega Solinas – è previsto un investimento di 1.720.000 euro, per un robusto intervento di ristrutturazione ed ampliamento, con collegamento strutturale all’ospedale. La Casa occuperà i piani terra, primo e terzo (torretta) dell’immobile, con la previsione di un numero di ambulatori pari ad almeno 12, più gli spazi accessori ed i collegamenti orizzontali e verticali. La parte riabilitativa e di diagnostica specifica afferente alla Casa di Comunità si trova al secondo piano dell’ospedale, raggiungibile mediante percorso orizzontale protetto. La superficie lorda di intervento è di 1154 metri quadrati”.

“Per quanto riguarda l’Ospedale di Comunità, che avrà sede presso la struttura ospedaliera di Sestri – sottolinea ancora il candidato sindaco – è previsto un intervento al terzo piano (ala ovest e corpo centrale) dell’edificio con l’adeguamento e la stabilizzazione di un modulo di 20 posti letto (più uno ulteriore). La superficie lorda di intervento è di mq. 1515. L’investimento è pari a 2.866.000 euro. Infine, per quanto riguarda la Centrale Operativa Territoriale, sarà ospitata anch’essa presso Villa Laura, con altri 185.000 euro ad integrazione dell’intervento strutturale. La Centrale occuperà il piano secondo dell’immobile. La superficie lorda di intervento è di mq. 376”.

“Assieme a ciò, la mia attenzione sarà rivolta alla concreta attuazione di quanto previsto per il nostro ospedale dal nuovo Piano Sociosanitario regionale in corso di esame e valutazione. Si tratta, in particolare, di rafforzare ulteriormente la vocazione riabilitativa del nosocomio, così importante anche per i nostri anziani e per le persone colpite da ictus, e la medicina MOPEI (Onco-Pneumo-Emato-Infettivologica). Sottolineo a tal proposito che la squadra di infettivologia si è rivelata una vera e propria eccellenza del nostro ospedale durante il periodo della pandemia, e la sua rilevanza va ulteriormente evidenziata alla luce del grave problema della resistenza agli antibiotici che è sempre più marcato”, conclude Solinas.