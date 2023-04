Elezioni Sestri Levante, Solinas: “Azioni concrete a sostegno di tutti gli sport”

Sestri Levante. “Ritengo che sia di grande importanza per i ragazzi, i giovani e le persone di Sestri Levante la possibilità di svolgere sul territorio attività sportive relative a differenti discipline, andando così a caratterizzare e aumentare l’offerta del comprensorio. Il sostegno agli sport impropriamente ed erroneamente definiti ‘minori’ ed alle associazioni che li promuovono sul territorio sarà quindi al centro della nostra azione amministrativa. A Sestri Levante le associazioni sono tante e contribuiscono ad ampliare le possibilità di pratica sportiva per i cittadini: tale rete va valorizzata con azioni concrete e non a parole”. È quanto dichiara Francesco Solinas, candidato sindaco di Sestri Levante.

“Porremo perciò particolare attenzione, in primo luogo, alla manutenzione e all’ammodernamento degli impianti, che ne hanno bisogno. Penso, ad esempio, alla tensostruttura di via Lombardia che ospita un’attività importante quale il basket: da diverso tempo è emersa la necessità di un intervento strutturale, poiché l’impianto è ormai datato. A mio avviso occorre un’adeguata ricostruzione che consenta, tra le altre cose, di disporre spazi più adeguati per i campionati giovanili: ciò costituirebbe una significativa valvola di sfogo per i tesserati che praticano questo sport. Per la realizzazione di questo intervento garantisco sin da ora il mio impegno, anche di concerto con gli Enti sovraordinati”, prosegue Solinas.

“Questo è solo un esempio delle iniziative che metteremo in campo, nel quadro di un’attenzione generale allo sport ed a tutte le associazioni che con passione e dedizione ne rendono possibile la pratica a Sestri Levante. Per quanto riguarda le risorse necessarie alla concretizzazione delle nostre proposte, riteniamo che il Fondo Strategico Regionale, grazie al capitolo dedicato agli interventi sull’impiantistica sportiva, possa offrire uno strumento di finanziamento adeguato”, sottolinea ancora il candidato sindaco.

“Dal nostro programma emergerà inoltre a chiare lettere il sostegno alle tante società sportive dilettantistiche presenti sul nostro territorio, per fare sì che possano portare avanti e far crescere la loro offerta, sia per quanto riguarda l’attività indoor che quella outdoor, con benefici per i nostri ragazzi e per tutti gli amanti dello sport. Questo nostro preciso impegno è finalizzato anche a tutelare le famiglie che hanno difficoltà a pagare la retta, per consentire che i loro figli possano praticare lo sport che amano e che tanta importanza ha in fase di crescita e nel percorso educativo delle nuove generazioni”, conclude Solinas.