Elezioni Sestri Levante, Massucco lancia un “progetto di riqualificazione delle frazioni”

Sestri Levante. “Pensiamo sia necessario mettere al centro delle scelte politiche cittadini e frazioni. È importantissimo continuare il lavoro di riqualificazione delle frazioni del Comune che deve essere integrato e sostenibile dal punto di vista paesaggistico e ambientale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli abitanti delle frazioni, di riqualificare il territorio, con particolare attenzione ai servizi e alla sicurezza idrogeologica, anche per attrarre nuovi residenti e turisti. Come primo passo in questa direzione puntiamo ad istituire un regolamento per i Consigli di quartiere elettivi con una modifica dello Statuto nella prima seduta utile del nuovo Consiglio Comunale”. È la proposta di Marcelo Massucco, candidato sindaco di Sestri Levante.

“Nel complesso – spiega Massucco – puntiamo ad una sistemazione della rete di regimazione delle acque meteoriche pubblica, ad una messa a nuovo delle pavimentazioni nei centri storici frazionali, ad un miglioramento dell’illuminazione pubblica e ad una realizzazione di parcheggi in diverse frazioni del Comune. Gli interventi di consolidamento dei versanti e di mitigazione del rischio idrogeologico devono essere parte integrante del progetto di riqualificazione, in quanto consentono di preservare il territorio e le sue risorse naturali, prevenendo situazioni di emergenza ambientale a tutela della pubblica sicurezza e incolumità. Per quanto riguarda il consolidamento dei versanti, sarà necessario intervenire su aree particolarmente esposte al rischio frane, implementando anche tecniche di ingegneria naturalistica e bioingegneria”.

“Le pavimentazioni dei nuclei storici saranno sostituite o riparate, scegliendo materiali che siano in armonia con l’ambiente circostante e che rispettino le tradizioni locali – prosegue Massucco -. È importante che queste opere di riqualificazione vengano eseguite nel rispetto dell’architettura storica e della configurazione urbanistica dei centri abitati, al fine di preservare l’identità delle frazioni. Il progetto di riqualificazione delle frazioni del Comune di Sestri Levante può rappresentare un’opportunità per creare un nuovo brand territoriale, che valorizzi l’identità delle frazioni e promuova i loro punti di forza. Questo includerà la creazione di una nuova immagine coordinata per le frazioni, il sostegno alle iniziative culturali e associative e la promozione di prodotti tipici del territorio. Il Comune – grazie a fondi dedicati del PNRR – ha già realizzato una progettazione accurata degli interventi necessari, e si è in attesa dell’uscita dei relativi bandi per la realizzazione delle opere, per presentare le richieste di finanziamento necessarie”.

In particolare la squadra di Massucco intende dare seguito alle seguenti progettazioni già realizzate:

Villa Loto

– Riqualificazione area parcheggio esistente

– Realizzazione di un nuovo parcheggio in corrispondenza dell’ingresso “alto” nel paese, coinvolgendo i proprietari

– Interventi di miglioramento della rete acque meteoriche nella strada che collega villa Loto alla frazione di Cascine

Villa Azaro

– Riqualificazione del sentiero pedonale che collega le abitazioni del nucleo storico con particolare attenzione alla regimazione delle acque piovane, alla rete di illuminazione e alla pavimentazione

– Verifica delle protezioni stradali e in particolare, riqualificazione della ringhiere laddove necessario

Villa Montedomenico

– Riqualificazione del sentiero pedonale che collega le abitazioni del nucleo storico con particolare attenzione alla regimazione delle acque piovane, alla rete di illuminazione e alla pavimentazione

– Interventi di miglioramento della rete di raccolta acque meteoriche su strada

Villa Rovereto

– Consolidamento della scarpata a valle della strada e protezioni connesse

– Realizzazione di parcheggi a raso lungo la strada o ampliando il parcheggio esistente in prossimità dell’ingresso al nucleo storico

– Potenziamento delle ringhiere di protezione

– Sistemazione della rete di regimazione acque meteoriche pubblica

Villa Vignolo

– Consolidamento della scarpata a valle della strada e protezioni connesse

– Realizzazione di parcheggi a raso lungo la strada coinvolgendo i proprietari interessati

– Eventuali interventi sulla pavimentazione, sulla rete di illuminazione e sulla rete di raccolta delle acque meteoriche

Villa Tassani

– Consolidamento della scarpata a valle della strada e protezioni connesse

– Realizzazione di parcheggi a raso lungo la strada coinvolgendo i proprietari interessati

– Realizzazione di interventi sulla pavimentazione del centro storico, sulla rete di illuminazione e sulla rete di raccolta delle acque meteoriche

San Bernardo, Villa Fontane e Costa Rossa

– Intervento di regimazione acque piovane, su sentiero pedonale a monte della strada di Villa Fontane

– Riqualificazione del sentiero pedonale e della scalinata che collega le abitazioni del nucleo storico di Villa Fontane con particolare attenzione alla regimazione delle acque piovane, alla rete di illuminazione e alla pavimentazione

– Miglioramento regimazione acqua su strada (cunette e attraversamenti) su via Villa Fontane, via Villa Carmelo e via San Bernardino

– Prosecuzione dello studio e del monitoraggio idraulico e geologico sulla frana di Villa Fontane e prosecuzione degli interventi contenitivi

Cascine

– Riqualificazione del sentiero pedonale e delle scalinate che collega le abitazioni del nucleo storico di Cascine di sopra con il nucleo storico di Cascine di sotto particolare attenzione alla regimazione delle acque piovane, alla rete di illuminazione e alla pavimentazione

– Miglioramento regimazione acqua su strada (cunette e attraversamenti)

– Riqualificazione della piazzetta di fronte alla cappella

– Interventi di consolidamento e protezioni a valle su strada

Santa Margherita di Fossa Lupara

– Riqualificazione dell’area prospiciente l’ingresso al cimitero attraverso un ridisegno urbano dell’area che comprenda la realizzazione di parcheggi e la regimazione delle acque meteoriche – Interventi di miglioramento rispetto alla rete di raccolta delle acque meteoriche e della rete dell’illuminazione con particolare attenzione all’area di via Fattoria Pallavicini e via Parma

– Realizzazione di percorsi pedonali protetti lungo la via di connessione con S. Vittoria

– Riqualificazione, avviando un percorso con ASPI e SALT, dell’area compresa tra Circolo Virgola, sottopasso autostrada, salita di accesso alla chiesa parrocchiale

Trigoso

– Riqualificazione dell’area prospiciente alla stazione ferroviaria di Riva Trigoso e del suo collegamento con la frazione di Trigoso, con particolare attenzione alla scalinata di collegamento e alla realizzazione di marciapiedi in fronte alla stazione

– Opere di consolidamento e miglioramento della rete di raccolta delle acque piovane nelle strade limitrofe di Villa Manierta, Valle Lago e Villa Ginestra.