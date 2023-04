Elezioni Sestri Levante, il candidato sindaco Massucco incontra i lavoratori di Fincantieri e Arinox

Sestri levante. La storia di Sestri Levante è legata indissolubilmente anche al lavoro e allo sviluppo industriale. Dal dopoguerra è stata per lungo tempo la città delle fabbriche e domani questo legame tra industria e territorio deve continuare ad essere forte e ad avere terreno fertile.

Martedì scorso il candidato sindaco Marcello Massucco ha incontrato la RSU di Fincantieri. “Per me, figlio e nipote di metalmeccanici del cantiere di Riva, è stato anche un momento denso di ricordi – dice – Abbiamo discusso delle prospettive future dello stabilimento in vista dei progetti di ampliamento e dei problemi delle maestraenze. Massima sarà inoltre l’attivazione per reperire tutti i finanziamenti necessari per la completa realizzazione della strada per il traffico pesante, obiettivo storico per il territorio”.

Oggi invece la visita nello stabilimento di Arinox: “L’Amministrazione Comunale nei prossimi anni deve continuare a rafforzare questo rapporto tra mondo del lavoro e grandi aziende. Importante il supporto nella formazione del personale e nella messa a sistema delle diverse realtà che operano intorno all’industria come le associazioni di categoria, le scuole e gli enti formatori” commenta.

“Oggi Fincantieri e Arinox rappresentano il centro industriale non solo di Sestri Levante ma dell’intero Tigullio. Allo stesso tempo la città sta crescendo a livello turistico – dice –

Uno sviluppo importante e sostenibile che passa anche attraverso la mobilità cittadina: nei prossimi anni inizieranno i lavori per la nuova viabilità d’accesso a Riva Trigoso che allontaneranno il traffico pesante dal centro abitato. Questo sempre nell’ottica di far convivere in maniera virtuosa la vocazione turistica con quella industriale della città”.