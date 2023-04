Elezioni Sestri Levante, Claudio Muzio: “In corso sondaggi truffaldini: intraprenderò azioni legali, basta alle balle e alle bassezze”

Genova. “Numerose persone di Sestri Levante mi hanno riferito oggi di essere state contattate telefonicamente da un’addetta di una società di sondaggi che chiede di poter fare qualche domanda sulle prossime elezioni comunali”.

A dirlo, in una nota, il consigliere regionale capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio, candidato alle prossime elezioni comunali di Sestri Levante quale capolista nella lista territoriale “Sestri per tutti” a sostegno del candidato sindaco Francesco Solinas.

E prosegue: “Tra tali domande ve n’è una che mi chiama impunemente in causa e che ha questo tenore: cosa pensa del fatto che Claudio Muzio si sta avvicinando ad Azione di Carlo Calenda? Oltre a precisare per l’ennesima volta che questa affermazione, sotto la forma subdola della domanda, è del tutto infondata, dato che resto orgogliosamente in Forza Italia in cui sono stato eletto, di cui sono capogruppo in Regione Liguria e in cui sono rimasto quando molti abbandonavano la nave, informo che ho già attivato il mio legale di fiducia per valutare iniziative nei confronti di coloro che stanno conducendo il sondaggio e di coloro che lo hanno commissionato”.

“Mi riservo quindi – prosegue Muzio – di intraprendere le azioni legali a mia tutela nelle opportune sedi, comprese le autorità di controllo sui sondaggi e sulla comunicazione, oltre che presso le competenti autorità giudiziarie, con l’obiettivo di porre fine alla diffusione di queste false informazioni sul mio conto. E’ l’ora di dire basta alle balle e alle bassezze”, conclude.