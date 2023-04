Elezioni Rsu in Ilva in AS, la Fim Cisl Liguria vince e diventa la prima organizzazione sindacale

Genova. “Si sono concluse le votazioni in Ilva in AS Genova per le RSU con 173 votanti. Sono stati 90 i voti presi da Luca Pasquetti il più votato come RSU e RLS” comunica Fim Cisl Liguria in una nota diffusa.

“Luca Pasquetti è stato premiato dai lavoratori per la sua costanza, disponibilità e impegno” sottolinea poi il sindacato.

“Si concludono così le votazioni con due RSU della FIM su tre Secondo eletto FIM Maurizio Provera e con questo risultato la FIM diventa la prima organizzazione. Si ringraziano tutti i lavoratori e lavoratrici che hanno contribuito a questa grande vittoria” conclude Fim Cisl Liguria.