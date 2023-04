Elezioni amministrative Sestri levante, venerdì Elly Schlein a sostegno di Marcello Massucco

Sestri levante. La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sarà a Sestri Levante per sostenere la candidatura di Marcello Massucco.

“Sono molto contento di poter avere a Sestri, a sostegno del nostro progetto Elly Schlein – afferma il candidato Marcello Massucco – Vogliamo lavorare per realizzare una Città ancora migliore di quella che conosciamo: dal punto di vista ambientale, nelle opportunità di crescita per cittadini ed imprese, nella qualità dei servizi pubblici in ambito, sanitario, sociale, educativo, nello sviluppo culturale e turistico, nella valorizzazione delle proprie frazioni.

Azioni strategiche che caratterizzeranno il nostro operato e che saranno al centro del nostro modo di governare la città. Per questo è importante la visita della segretaria Elly Schlein a Sestri Levante, a sostegno di un progetto verde, inclusivo, accogliente”.