Edili scrivono una lettera aperta a Giorgia Meloni: “Ci incontri, abbiamo le proposte per salvare la categoria”

Genova. “Il grido d’allarme che continua a risuonare non proviene da associazioni di categoria o da centri studi, fin troppo spesso impegnati nei comodi salotti tecnici a margine dei centri politici. Chi sta cercando in ogni modo di presentare una situazione ormai insostenibile sono le imprese edili, i relativi dipendenti, i proprietari di immobili, i tecnici e tutti gli operatori dell’indotto che, nel pieno rispetto della legge, hanno avviato e portato avanti cantieri per interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico”.

Con queste parole inizia un nuovo comunicato stampa-appello dell’associazione di categoria sorta dal basso “Basta Crediti Incagliati Genova”, che da settimane sta dando battaglia per evitare il tracollo del settore edile a seguito degli interventi sulle normative legati ai bonus fiscali introdotte dai precedenti governi per il settore.

“A fronte del massiccio sforzo dell’intero comparto, la ricompensa è stata amara: chi avrebbe dovuto porre in essere i necessari controlli, non ha posto in essere alcun presidio di verifica e le consequenziali frodi sono state moralmente addebitate indiscriminatamente agli operatori edili senza distinguere tra chi ha lavorato con impegno e rispetto delle regole e chi ha scientemente voluto truffare lo Stato.

“Chi oggi manifesta, chi oggi cerca in ogni modo di far sentire il grave disagio, ha creduto in una legge dello Stato, ha seguito norme in continua modifica, ha investito ingenti risorse economiche ed è stato ostaggio delle procedure e dei cos0 degli is0tu0 di credito per la monetizzazione dei credi0 fiscale così come per i crescenti interessi passivi sui finanziamenti-ponte”.

“Per meglio definire l’entità del problema – continua la lettera aperta – vogliamo ricordare che: solamente nella Città Metropolitana di Genova hanno sede 1908 Imprese edili, con circa 9.100 dipendenti; ad oggi risultano già incaglia0 circa 350 milioni di euro di crediti, ai quali dovrebbero aggiungersi a breve ulteriori 450 milioni di euro di crediti maturandi. Le conseguenze sarebbero quindi irreparabili e si propagheranno anche in altri settori economici: contrazione dei consumi derivante dai licenziamento, sofferenze nel sistema bancario e crollo del valore produttivo regionale. Il tutto, senza contare i potenziali contenziosi per gli interventi in corso che non potranno essere ultimati ed il consequenziale blocco dei cantieri. A nulla servono i segnali di incoraggiamento o le promesse per futuri sviluppi: il momento per dare risposte concrete e risolutive è questo”.