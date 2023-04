Edili in piazza, Toti: “Chi blocca una città trasforma una ragione in un torto”

Genova. Il presidente Toti interviene sulla manifestazione degli edili che da questa mattina stanno manifestando in città per lo sblocco dei crediti del Superbonus.

“Sulla necessità di intervenire sui crediti incagliati aiutando le imprese ho già espresso il mio pensiero con grande chiarezza. Bloccare una città, con gravi disagi per lavoratori, imprese e famiglie non è una soluzione e, anzi, trasforma una ragione in un torto”.

Secondo Toti “chi vuole solidarietà deve avere la stessa solidarietà per le vite altrui: ogni dialogo sarà possibile solo quando cesseranno i disagi per i cittadini genovesi”.

La replica dei manifestanti è arrivata attraverso la chat whatsapp “Basta crediti incagliati”: “Ci rammarica molto la sua uscita pubblica sui social relativamente alla nostra manifestazione – scrivono gli edili – noi, cittadini liguri, in ginocchio, abbiamo bisogno del supporto e della solidarietà del nostro presidente per riuscire a difendere il nostro lavoro, quindi il nostro futuro e le nostre famiglie!”.