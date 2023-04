Edili, Basso (Pd): “Non si può cancellare il Superbonus senza alternative”

Genova. “Senza alternative non si può cancellare il Superbonus. Migliaia di posti di lavoro sono a rischio. Il governo preferisce favorire il lavoro precario e diminuire la trasparenza e la sicurezza con l’autorizzazione dei subappalti a cascata del nuovo codice appalti. La maggioranza di centrodestra ha creato una situazione di allarme bloccando il Superbonus per guadagnare risorse da spendere per le proprie scelte invece che discutere di un nuovo sistema di incentivi per l’edilizia come propone l’Europa. Come Partito Democratico avevamo presentato proposte correttive per migliorare il cosiddetto decreto crediti che doveva risolvere i problemi di imprese, famiglie e professionisti alle prese con i crediti incagliati e invece è diventato un pantano, capace persino di peggiorare una situazione già di per sé difficile. La destra al governo ponendo la fiducia al Senato dimostra che non vuole ascoltare le proteste dei cittadini e dei lavoratori che oggi hanno manifestato con forza a Genova”.

Così dichiara Lorenzo Basso senatore del Partito Democratico e vice presidente Commissione lavori pubblici e ambiente, nella giornata in cui il decreto crediti verrà votato al Senato.

“Con il decreto n. 11/2023 – conclude il senatore Basso – il Governo ha infatti scritto norme che hanno generato nel paese solo confusione, bloccando cessione del credito, sconto in fattura, perpetrando il blocco di lavori e liquidità e, oggi, in sede di conversione in Parlamento sono tornati indietro su molte norme ma senza risolvere i problemi e continuando ad alimentare il clima di confusione e sfiducia.