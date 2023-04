“Eccidi da parte dei partigiani”, il centrodestra blinda Medusei: bocciata la richiesta di dimissioni

Genova. Niente dimissioni per il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, finito nella bufera per le dichiarazioni sui partigiani in occasione della seduta solenne per il 25 aprile. La maggioranza ha respinto un ordine del giorno presentato da tutte le opposizioni che esprimeva “condanna” per le parole di Medusei e gli chiedeva di lasciare l’incarico.

“Certamente ci sono stati degli eccidi da parte anche di una parte dei partigiani, come bisogna ricordare tutte le vittime. Non ci sono vittime di serie A e serie B. Ci sono stati degli errori e siamo qua per ricordare affinché non si ripetano certi errori”, aveva detto Medusei a margine della seduta in vista della Festa della Liberazione. Una “frase non appropriata al contesto”, si era difeso il presidente dell’assemblea dopo gli attacchi dell’opposizione, ribadendo tuttavia gli stessi concetti espressi durante l’intervento ufficiale in aula: “Ci fu anche chi si macchiò di orrendi crimini e rappresaglie, che infangarono i tanti valorosi combattenti che scesero sul campo di battaglia non certo per portare altro terrore, o magari per imporre un diverso regime. Ritengo un dovere ricordarlo, perché chi ha subito queste violenze è stato vittima di un sopruso, al pari di chi subì i soprusi del regime fascista. Le vittime innocenti non hanno colore; non esistono vittime più o meno tali”

“Il presidente del consiglio Medusei – commentano oggi in una nota congiunta Pd, Lista Sansa, M5s e Linea Condivisa – ha espresso parole inaccettabili verso le donne e gli uomini che si sono battuti, anche a costo della vita, per liberare l’Italia dall’oppressione fascista e nazista affermando che tra costoro ‘ci fu chi si macchiò di orrendi crimini e rappresaglie’. Queste parole non possono essere derubricate a ‘frasi non appropriate’ o ‘dette male’, ma sono la conferma di quei tentativi della destra che cerca di parificare le due fazioni in lotta nell’Italia occupata dai nazisti, dimenticando volutamente che una parte lottava per riconquistare la libertà e l’altra si schierava al fianco di una dittatura che aveva privato i cittadini della libertà. Abbiamo chiesto le dimissioni del presidente del consiglio regionale Medusei, perché pensiamo che non sia all’altezza del ruolo che rappresenta. Quanto è accaduto è uno sfregio alla storia e alle istituzioni. Le sue non sono state parole espresse ‘male’, ma la chiara rappresentazione di un’idea che questa destra ha e vuole far passare della Resistenza. Le celebrazioni del 25 aprile sono destinate al ricordo delle donne e degli uomini che hanno lottato per riaffermare in Italia i valori della democrazia”.

Il provvedimento era stato presentato ‘fuori sacco’ all’inizio della seduta, ma la maggioranza ha rifiutato di sottoscriverlo, come richiesto dal regolamento per poterlo inserire all’ordine del giorno. I capigruppo hanno poi concordato di discuterlo comunque e di procedere alla votazione.

“Ringrazio tutta la maggioranza che, respingendo l’ordine del giorno della minoranza che chiedeva le mie dimissioni, ha confermato in modo unitario la fiducia nella mia persona come presidente del Consiglio regionale della Liguria – ha spiegato il presidente Medusei in un comunicato -. Per correttezza non ho partecipato al voto, visto che mi riguardava. Sono orgoglioso di rappresentare questa assemblea e continuerò a ricoprire questo incarico con il massimo impegno e con grande passione, come ho fatto dalla mia elezione fino a oggi, garantendo sempre imparzialità in aula”.

Nella stessa seduta è stato approvato coi voti della maggioranza (ma non dell’opposizione) un ordine del giorno che esprimeva condanna per i fischi rivolti al sindaco Marco Bucci e al presidente ligure Giovanni Toti proprio il 25 aprile, durante la cerimonia istituzionale in piazza Matteotti. “Sembrava un atto scontato, per non dire dovuto – attacca la Lista Toti -. Invece, proprio coloro sempre pronti a chiedere alla maggioranza di disapprovare un qualsiasi atto rivolto contro di loro, a qualsiasi livello finanche minimale, dimenticando il valore della parola solidarietà di cui abusano di continuo, si sono rifiutati di votare la condanna a quel modo di comportarsi evidentemente per loro appropriato. Il buonismo la fa da padrone come sempre, ma solo quando le situazioni sono a proprio vantaggio, o svantaggio: quale ritorno avrebbe potuto avere un voto favorevole? Apparentemente per loro nessuno, magari il centrosinistra ha persino ritenuto che così facendo avrebbe conquistato qualche irriducibile idealista che della sinistra non conosce, né evidentemente rappresenta, alcuno dei valori tanto decantati. Ma tutto fa numero. Invece, cara sinistra così facendo hai solo svilito quanto da anni cerchi di far passare come tua prerogativa e cultura: la solidarietà dove conviene, e solo per chi è con voi sempre e comunque. Ma d’altra parte, molti cittadini, visti i risultati di questa sinistra, hanno da tempo capito che nel centrosinistra, troppo spesso, si predica bene e si razzola male”.