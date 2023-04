Eccellenza: Pellicciari porta in alto l’Arenzano, che supera (1-0) la Cairese

Arenzano. La rete segnata dal giovane talento arenzanese (classe 2005) Mattia Pellicciari, consente ai ragazzi di Corradi di superare la Cairese (bissando il successo ottenuto nella gara di andata) e di essere ad un soffio dalla matematica certezza di consolidare la categoria.

E’stata una bella gara, giocata bene da entrambe le squadre, che si sono affrontate a viso aperto per rutto l’arco della gara.

I padroni di casa, a differenza della Cairese, imprecisa sotto rete, hanno avuto qualche opportunità di andare in goal, riuscendovi (all’80°) con Pellicciari, abile a sfruttare un errore difensivo, che gli ha permesso di trafiggere il portiere avversario Moraglio.

“Abbiamo vinto contro una grande squadra, allenata molto bene da Diego Alessi – commenta Alberto Corradi – il nostro risultato è un valore aggiunto, loro hanno avuto diverse occasioni, ma anche noi abbiamo creato gioco ed occasioni, è stata una partita avvincente e divertente. Il nostro è un risultato quasi definitivo in chiave salvezza, colgo l’occasione per ringraziare il mio staff che mi supporta e sopporta, abbiamo fatto un gran lavoro con un gruppo di ragazzi, che non ho trovo aggettivi per descriverli… hanno fatto qualcosa di straordinario, con una forza caratteriale importante”.

“Abbiamo avuto e non concretizzato parecchie azioni da goal – dichiara Diego Alessi – dovevamo chiudere la partita nel primo tempo e come succede nel calcio siamo stati puniti. Avevamo di fronte un avversario forte ed organizzato, abile a capitalizzare l’occasione avuta, peccato uscire sconfitti, perché la nostra prestazione è stata buona”.

