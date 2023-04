È quasi Pasqua ma sembra Natale: nell’entroterra genovese è tornata la neve

Genova. È un entroterra ligure a tratti imbiancato quello che si presenta oggi quando mancano due giorni a Pasqua. La neve ha riportato un paesaggio tipicamente invernale nelle vallate interne del Levante: cartoline suggestive, di stampo più natalizio che pasquale, arrivano da Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto, Barbagelata, Gorreto, Rovegno. Le immagini sono quelle della rete Nowcasting di Limet.

Ovviamente i fiocchi di neve sono tornati a imbiancare anche Prato Cipolla e dintorni, in val D’Aveto. Una bella sorpresa per i “fan” della zona. Per le giornate di domani, sabato, domenica e lunedì di Pasqua era già stata messa in programma l’apertura degli impianti di risalita (seggiovia Rio Freddo – Prato della Cipolla) e il rifugio di Prato Cipolla. Imbiancate le vette del Caucaso e del Ramaceto.

Anche la tabella delle temperature ha ben poco di primaverile. Valori negativi, secondo il sistema Omirl di Arpal, si sono registrati per esempio a Cabanne di Rezzoaglio (-3,4), Pratomollo (-1,8), Santo Stefano d’Aveto (-1,8), Loco di Rovegno (-1,3). Sulla diga del Brugneto il termometro è leggermente sopra lo zero. A Genova la colonnina è scesa sotto i 5 gradi in Val Cerusa ma anche al Righi.

Si tratta di una situazione abbastanza insolita per il periodo, come rileva Arpal: “Per quanto riguarda la prima decade di aprile, periodo nel quale ricade Pasqua 2023, nei capoluoghi di provincia molto spesso il termometro è salito oltre i 20 gradi con picchi anche di 24-25 gradi: nel dettaglio per capoluogo 25.6 a Savona il 5 aprile 2011, 25.5 a La Spezia il 7 aprile 1961, 24.2 a Imperia il 3 aprile 2017, 24.2 a Genova l’8 aprile 2020. Va detto che nei 20 valori più alti per le massime compaiono 7 volte Savona, 8 volte La Spezia, 3 volte Genova e 2 volte Imperia”.

Ma non sarebbe certo la prima volta, come testimoniano gli annali storici: “Dal 1961, ci sono state giornata nella prima decade di aprile, decisamente invernali: come il 6 aprile 1963 quando Savona cumulò oltre 68 millimetri segnando una minima di 2.5 gradi e una massima di 6.2. Ma anche il 2 aprile 2022 fu una giornata fredda: Imperia registrò una minima di 4.5 e una massima di 9.8 mentre Genova e Savona segnarono 4.5 di minima e 9.7 di massima”.

Per sabato i meteorologi di Arpal prevedono una giornata in prevalenza soleggiata con residua instabilità che favorisce sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, non si escludono possibili deboli fenomeni associati. Nuvolosità in temporaneo aumento in serata. Temperature in generale aumento. Nella domenica di Pasqua ci si può aspettare invece una giornata generalmente soleggiata, con sviluppo di nubi a evoluzione diurna sui rilievi e possibili deboli e locali fenomeni associati in locale e temporanea estensione sulle zone costiere.