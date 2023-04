È morto Franco Sattolo, uno dei migliori portieri nella storia della Sampdoria

Genova. Sampdoria in lutto per la scomparsa di Franco Sattolo, uno dei migliori portieri della storia blucerchiata. Si è spento a Trieste, all’età di 86 anni.

Sattolo nasce a Fiume il 9 novembre 1936, poi con la famiglia emigra in Italia: prima nel capoluogo friulano, poi si sposta a Marina di Massa e a Torino. La prima esperienza calcistica nel Ciriè, con l’esordio contro la Lazio nel 1954, in seguito passa al Venaria, dove è allenato da Alfredo Bodoira, storico estremo difensore di Juventus e Torino . Il numero uno si posta poi alla Fossanese e all’Ivrea, dove mette in luce le sue qualità e nel 1960 sbarca a Genova.

All’inizio la Sampdoria lo manda in prestito alla Sambenedettese, ma la stagione successiva (1961/62) Sattolo torna a difendere i pali blucerchiati. Nella Sampdoria rimane fino al 1966 e, nonostante il ballottaggio con Mauro Rosin prima e con Piero Battara poi, riesce ad entrare nel club dei centenari blucerchiati e nella lista dei migliori estremi difensori doriani di sempre.

Le sue soddisfazioni calcistiche più grandi le ha con il Torino, dove arriva dopo l’esperienza ligure. Con la maglia granata milita 8 stagioni e vince due Coppa Italia.

“Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società”, scrive in una nota la Sampdoria.