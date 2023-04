E’ morta a 50 anni Penelope Please, attivista Lgbt+ era stata miss Drag queen 2020

Liguria. Lutto nel mondo Lgbt+ e non solo, Penelope Please, l’identità drag scelta da tempo da Marco Marras Casu, è morta a 50 anni. Savonese, Marco-Penelope, era un personaggio molto noto per la sua irriverenza e molto attivo in ambito sociale nelle battaglie per i diritti di genere.

A Genova, invece, “Penny” era conosciuta soprattutto per avere tenuto per anni, nella boutique erotica di via Dei Giustiniani, alcuni ironici corsi di seduzione.

La morte di Penelope, che nel 2020 si era aggiudicata il titolo di Drag Queen Italia a Torre del Lago, è stata salutata da moltissime persone attraverso i social, ma non solo. Le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi giorni.

Era ospite fissa dell’emittente locale Radio104 e aveva partecipato a tante serate ed eventi rainbow.

“Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa di Marco Marras Casu, conosciuto nel mondo drag e non solo con il suo nome d’arte Penelope Please” – si legge su ArciGay Savona – “Marco è stato un attivista per la collettività #LGBTQIA+ savonese, facendo anche parte del direttivo di Arcigay Savona”.

“Come Penelope Please è stata un personaggio importante del mondo drag italiano, arrivando a vincere Miss Drag Queen Italia nel 2020 a Torre del Lago. A Genova e in Liguria spesso presente alle serate LGBTQIA+ per farci ridere. Ci mancheranno la sua trasgressione, la sua colorata esplosività sul palco e la sua comicità libera e forte. Arcigay Savona, Arcigay Genova e Arcigay Liguria si stringono attorno a chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene in questo momento di profonda tristezza. Ciao Penelope”, chiude il messaggio.