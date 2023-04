E’ Giorgio Ozzeni l’imprenditore arrestato per bancarotta: era stato condannato a 10 anni per uno zaino pieno di dinamite abbandonato a Principe

Genova. Era uscito dal carcere da qualche anno, dopo aver scontato 10 anni per aver abbandonato alla stazione Principe uno zaino con 64 candelotti di dinamite per incastrare la ex compagna e ottenere l’affidamento dei figli, ed era tornato a fare l’imprenditore edile a Cogorno Giorgio Ozzeni, il 65 enne arrestato venerdì dalla guardia di finanza su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Silvia Carpanini per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta aggravata.

Secondo i militari della guardia di finanza di Chiavari, coordinati dal sostituto procuratore Marcello Maresca, Ozzeni avrebbe evaso oltre 800 mila euro di irpef e 219 mila euro di Iva.

La ditta di cui Ozzeni era titolare, la Edilponteggi era stata dichiara fallita dal tribunale di Genova nel febbraio di un anno fa e Ozzeni era stato sottoposto alla confisca di 600 mila euro perché considerato condannato per reati tributari, ma questo non lo aveva fermato. Le indagini della guardia di finanza hanno infatti portato a scoprire che il 65enne aveva di fatto proseguito la sua attività imprenditoriale attraverso la ditta fittiziamente intestata al figlio Alberto, così sottraendone i proventi al fallimento. “Non solo, ma l’esistenza di tale ditta pareva avere consentito a Ozzeni – scrive il gip – di sottrarre i beni della propria, alle pretese dei creditori, attraverso vendite simulate”.

In base all’esito delle indagini delle fiamme gialle la bancarotta fraudolenta sarebbe avvenuta con due modalità, da un lato l’interposizione fittizia della ditta individuale del figlio Alberto nella gestione della propria attività economica, onde evitare di ricondurre i proventi conseguiti alla propria e dall’altro l’emissione di fittizie fatture di vendita dei ponteggi.

Con il figlio Alberto, che fra l’altro si trova in carcere dal 20 ottobre 2021 per usura ed estorsione, nessuno lo ha mai avuto a che fare dal punto di vista imprenditoriale: né i clienti della ditta, né i fornitori e nemmeno i dipendenti.

Per il gip l’esigenza cautelare deriva dall’ “elevatissimo pericolo di reiterazione” visto che Ozzeni “proprio a causa del fatto che, nei suoi confronti era stato avviato procedimento penale per violazioni tributarie inerenti alla gestione della propria attività d’impresa ed emesso decreto di sequestro per importo molto elevato” aveva proseguito l’attività attraverso una ditta fittiziamente intestata al figlio “anche dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, con ciò continuando a sottraine i proventi alle ragioni dei creditori e, in primis dell’Erario per l’elevatissimo debito tributario maturato”.

Secondo il gip fra l’altro “tale attività è ancora in corso e non pare invero, che Ozzeni abbia alcuna remora a proseguire con il medesimo modus operandi, garantendosi la disponibilità dei proventi della propria attività, a lui formalmente non riferibile ma di cui è in realtà il dominus indiscusso”.

Questa mattina Ozzeni, assistito dall’avvocato Vittorio Pendini è stato interrogato in carcere dal gip Silvia Carpanini e ha negato ogni addebito.