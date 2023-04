Doppia sconfitta per il Pegli: in B contro Cuneo e in C contro il My Basket

Genova. Doppia sconfitta per il Basket Pegli nel weekend. Stop all’esordio per le ragazze di coach Conte nel Girone Titolo di Serie B contro Granda College Cuneo. Prima sfida in cui le pegliesi rimangono a contatto per tutta la partita, non riuscendo però a conquistare i due punti. Sconfitta contro il MY Basket Genova per la prima squadra maschile di coach Conforti in Serie C Silver. Ultima giornata di Regular Season comunque indolore per i pegliesi, proiettati verso i playoff.

SERIE B

Nella prima frazione è Granda College Cuneo a guidare, chiudendo sul 18-11. Nel secondo quarto reazione del Basket Pegli, con le ragazze di coach Conte che iniziano a ricucire il gap, andato all’intervallo lungo sul 35-30. Nuovo strappo di Cuneo nella ripresa, a cui però segue la rimonta delle arancioblù, che si affacciano anche sul +1. Tuttavia, una scarsa precisione ai tiri liberi e qualche pallone perso di troppo condannano le pegliesi alla sconfitta.

“Abbiamo giocato la peggior partita dell’anno, sia come cattiveria agonistica e presenza che come esecuzione del nostro piano partita, nonostante venivamo comunque da una buona settimana di allenamento – commenta coach Conte – Queste gare si vincono soprattutto con la testa e noi non l’abbiamo avuta. Nonostante questo, siamo state sempre a contatto nel punteggio e quando siamo andati sotto di 10 abbiamo ricucito e andate +1, ma se poi tiriamo 15/27 i liberi e perdiamo circa 20 palloni diventa impossibile vincere una gara così”.

GRANDA COLLEGE CUNEO vs BASKET PEGLI 62-57 (18-11; 17-19; 14-9; 13-18)

GRANDA COLLEGE CUNEO: Ngamene 16, Grosso 16, Pasero 10, Di Meio M. 9, Avagnina 6, Frandino 2, Francia 2, Bruschetta 1, Franceschini, Dalmasso, Marfulli ne, Marchisio ne. Coach: Di Meo L.

BASKET PEGLI: Ranisavljevic 15, Arecco 11, Nezaj 10, Bertini 6, Carbonell 6, Nwachukwu 4, Camarda 3, Monachello 2, Magno, Barberis, Aquilano ne, Gorini ne. Coach: Conte.

SERIE C

Sconfitta indolore per il Basket Pegli, maturata a causa di tre parziali su quattro in favore del MY Basket nei quattro quarti di sfida. Una gara comunque molto equilibrata, in cui le due squadre sono rimaste sempre a contatto e in cui hanno giocato a ritmi molto alti. Ora il Basket Pegli affronterà il Tigullio Sport Team al primo turno di playoff.

Questo le parole del tecnico Alfredo Conforti: “Ultima partita della stagione, ininfluente dal punto di vista della classifica. A mio avviso è stata una bella gara, giocata a ritmi molto alti, che ha visto molti giovani in campo. Infatti si è visto, sia noi che MY andavamo ai 100 km/h. Una partita molto da basket giovanile, cosa di cui siamo contenti. Dispiace per il risultato, ma siamo contentissimi della prestazione anche perché ci presentavamo alla partita senza Alessandro Conforti e Nicoletti, due pezzi importanti di roster. Ora ci prendiamo la pausa di Pasqua per arrivare a giocarci gara-1 dei playoff contro Tigullio. Sarà una serie difficile perché loro sono una squadra molto organizzata e molto forte, ma sicuramente noi non ci tireremo indietro e cercheremo di fare il meglio possibile”.

BASKET PEGLI vs MY BASKET GENOVA 60-63 (18-20; 14-12; 15-16; 13-15)

BASKET PEGLI: Cavargna 8, Mozzone 8, De Natale 19, Facco 1, Bruzzone, Nsesih 2, Cartasegna, Schiano 8, Zaio A. 6, Grillo 6, Zaio M. 2. Coach: Conforti.

MY BASKET GENOVA: Prezioso 6, Caversazio 6, Pesce 2, Calabrese 7, Innocenti 2, Costa, Poirè 4, Zito 10, Penco 5, Alloisio, Neri 5, Ruiz 16. Coach: Innocenti.