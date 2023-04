Donna di 53 anni muore sbranata dal rottweiler del fratello, i carabinieri sparano al cane

Imperia. Non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate ed è morta dopo alcune ore di ricovero in ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure la donna di 53 anni azzannata da un cane di grossa taglia.

La donna si chiamava Patrizia La Marca. I fatti sono avvenuti oggi nell’entroterra di Imperia, in strada Fullavin a Soldano.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno udito le urla della donna. Per consentire i soccorsi i carabinieri sono stati costretti a sparare al cane ferendolo, perché l’animale – estremamente aggressivo – non permetteva di avvicinarsi alla donna.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, vigili del fuoco ed elisoccorso. I medici dell’ospedale Santa Corona hanno tentato di salvarla ma troppo devastanti sono risultate le ferite: aveva subito lesioni alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia.

La donna, cugina del consigliere regionale Veronica Russo, da giorni, con il fratello in vacanza, accudiva il cane. Accertamenti sono in corso per ricostruire la tragedia e capire quale sia stata la causa scatenante dell’aggressione. Il cane potrebbe essere abbattuto.