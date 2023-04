Donazione di organi, Genova non brilla ma Arenzano e Mele sono tra i comuni più generosi

Genova. È Mele il comune più generoso della provincia di Genova per quanto riguarda la donazione di organi, mentre a livello regionale il primato va a Seborga, nell’Imperiese. È quanto emerge dal rapporto annuale sull’indice del dono realizzato dal Centro nazionale trapianti dell’Istituto superiore di sanità in vista della 26esima Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. La Liguria nel complesso è settima in Italia, con un indice del 61,43%, superiore alla media nazionale del 58,64%.

L’Indice del dono, secondo l’Iss, “fornisce una fotografia dell’impegno profuso dai Comuni italiani nella gestione complessiva del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio della carta d’identità”. Su 100 punti totali, 20 sono assegnati in base alla percentuale delle dichiarazioni sulle carte d’identità elettroniche emesse rispetto alla popolazione maggiorenne, 20 punti in base alla percentuale dei consensi sulla popolazione maggiorenne, 60 punti in base alla percentuale dei consensi sul totale delle dichiarazioni.

A Seborga l’indice è pari a 84,16, segue Plodio nel Savonese con 83,43 punti, quindi Mele con 83,35 (in questo comune il 99,4% dei cittadini ha espresso il consenso alla donazione), che l’anno scorso era al primo posto in Liguria. Tra le grandi città non brilla Genova che non rientra nella top 10 (la più generosa è Trento).

Nella classifica delle province, quella meglio piazzata è La Spezia (16esima in Italia), Genova è al 25esimo posto, Savona al 31esimo, ultima Imperia al 61esimo posto e sotto la media nazionale.

A distinguersi a livello nazionale è però un altro centro del Ponente genovese, Arenzano, all’ottavo posto nella classifica parziale dei comuni medio-piccoli (dai 5 ai 30mila abitanti) con un indice di 76,74 e il 91,5% dei consensi espressi.

Complessivamente nel 2022 sono stati registrati 2,8 milioni di nuove dichiarazioni di volontà alla donazione: 1,9 milioni di sì (68,2%) ma anche quasi 900mila no (31,8%), con un leggero peggioramento rispetto al 2021 quando i consensi si erano attestati al 68,9%. A esprimersi è stato il 55,5% dei cittadini che si sono recati all’anagrafe per richiedere la carta d’identità.

Nel dettaglio, le percentuali di consenso maggiori sono state registrate tra le donne (71,3%, contro il 66,2% di sì espresso tra gli uomini) e tra i 35-40enni (72,6%), mentre l’opposizione alla donazione è leggermente più alta fra i giovanissimi (nel 2022 il 30,2% dei 18-25enni ha registrato un no) per poi crescere esponenzialmente oltre i 70 anni (42,4% di no tra i 70-80enni, 56,5% tra gli over 80) nell’errata convinzione che la donazione degli organi in età avanzata non sia possibile. Ad oggi complessivamente il Sistema informativo trapianti ospita 15,5 milioni di dichiarazioni registrate: 11,1 milioni di sì e 4,4 milioni di no.